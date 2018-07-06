Çocuklar hazır mısınız? FESTİVAL BAŞLIYOOOOOR

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 17.sini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 11 Temmuz’da başlıyor. 15 gün boyunca 15 farklı oyun çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak

Kadıköy Belediyesi’nin artık gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 11 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bu yıl 17.si düzenlenecek olan festival 15 gün sürecek ve 25 Temmuz Çrşamba akşamı son bulacak.

Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek.

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nden temin edebilecek.

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da 11 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Çocuk Tiyatro Festivali’ndeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak.

FESTİVAL PROGRAMI

11 Temmuz 2018 Çarşamba

KÜLKEDİSİ MASALI

Tiyatro Alkış

Klasikleşmiş bir eser olan Külkedisi masalı müzikali Oktay Şenol tarafından uyarlanıp yönetildi. Epik tiyatro tadında hazırlanan Külkedisi yalnız kalmıştır, üvey annesi ve üvey kardeşleri tarafından zorla ev işleri yapar ve bir gün prensle buluşma şansı çıkar ama ne yazık ki saraya gidebilmesi için ne elbisesi nede zamanı vardır. Karşısına bir anda Kabak perisi çıkar ve hayatı değişir.

12 Temmuz 2018 Perşembe

ÜRETEN KÖY MÜZİKALİ

Tiyatro Pan

Üreten Köyün Doğası ile bütünleşen çocuklar, tohumla, toprakla bağ kurmanın yalnızca kendileri için değil, doğa için de ne kadar önemli olduğunun farkına varırlar.

Fakat biri vardır ki buna dahil değildir. Tohum Şenliği’ne davetsiz bir misafir olan “YABANCI” birden Üreten Köy’e gelir. YABANCI kimdir? Nereden gelmiştir? Neden gelmiştir ve köy halkından ne istemektedir?

13 Temmuz 2018 Cuma

TEBEŞİR DAİRESİ

Altkat Sanat Tiyatrosu

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Prens ve Prenses, çocukları Michel’i sarayda unutup giderler. Sarayın hizmetçilerinden olan Gruşe bebek Michel’i bulup onu kendi çocuğu gibi büyütür. Artık Michel, Gruşe’yi anne olarak bilmektedir. Peki, bir gün prenses çıkıp gelirse ne olur?

14 Temmuz 2018 Cumartesi

KORSAN KARDEŞLER HAZİNE PEŞİNDE

Boğaziçi Oyuncuları

Korsan olan iki kardeş arasında, en iyi korsanın kim olduğu hakkında bir anlaşmazlık çıkar, anlaşmazlığı çözmek için babaları onlara bir harita ve gemi verir. Gizemli hazineyi kim önce bulup getirirse en iyi korsanın o olacağını söyler. İki kardeşin bu yolculukta yaşadığı maceraları gelin hep beraber izleyelim.

15 Temmuz 2018 Pazar

RENKLER ÜLKESİNİN HİKAYESİ

Tiyatro Lika

Ödevi için hikaye okuması gereken Işıl çok sıkılır ve ailesinden yardım ister. Işıl’ın hikayeyi okumadan özetini çıkarmak istediğini anlayan ablası ona bir kalem verir ve arkadaşları gelmeden ödevini bitirmesini ister. Hikayeyi okumaya başlayan Işıl kalemini yatağının altına düşürür ve kalemini ararken kendisini Renkler Ülkesi’nde bulur.

16 Temmuz 2018 Pazar tesi

PABLO PİCASSO

Tiyatro 34

Picasso bir türlü resim yapamamaktadır. Bir gece, evine gelen Mavi İlham Perileri sayesinde, tekrar resim yapmaya başlar. Bu Picasso'nun "Mavi Dönemini" anlatır. Hemen ardından başlayan "Pembe Dönem" ise, gelen Pembe İlham Perileri sayesinde başlar. Mavi ve Pembe Periler arasındaki çatışma, aslında Picasso'nun, içinde yaşadığı çatışmayı simgeler.

17 Temmuz 2018 Salı

ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ

Altınok Tiyatrosu

Geçmiş zamanda ülkenin birinde bir değirmenci ve üç oğlu yaşar. Değirmenci büyük oğluna değirmeni, ortanca oğluna eşeği, küçük oğluna da kedisini miras bırakır. Küçük oğlu kendisine bir kedinin miras kalmasından pek memnun olmaz. Kedi bunu duyar ve hemen sahibinden bir çift çizme ister. Zekâsını kullanan kedi sahibine hiç de değersiz bir miras olmadığını kanıtlamak için zorlu bir göreve hazırdır.

18 Temmuz 2018 Çarşamaba

KİTOPYA

Tiyatro Aba

Deniz, öğretmeninin hediye ettiği kitabı okurken kendini birden kitaplar şehri Kitopya'da bulur. Kitaplar şehrinde yaşayan kitap kahramanları, çocuklar artık eskisi kadar kitap okumadığı için kaybolmak üzeredir. Deniz kitap kahramanlarına yardım eder ve kitaplar şehrini eski güzelliğine kavuşturur.

19 Temmuz 2018 Perşembe

MİNİK KAHRAMANLAR MÜZİKALİ

Tiyatro Roza

Oyunumuzun kahramanları Cırcır böceği, karınca, örümcek, ateş böceği ve kelebek bir sabah uyandıklarında bahçelerindeki çiçeklerin ve bitkilerin renklerinin değiştiğini görürler. Bunun sebebi ise bahçeye atılan atık pildir.

20 Temmuz 2018 Cuma

MUTLU KEDİCİKLER ÜLKESİ MÜZİKALİ

Zeitgeist Sahne

Mutlu Kedicikler ülkesi diye bir yer varmış. Efsanevi Bilge Kedi’nin de yaşadığı bu ülkede bir kedinin hayal edebileceği her şey varmış. Bu ülkeye sevgiyi saygıyı paylaşmayı ve dostluğu bilen kediler kabul ediliyormuş.

21 Temmuz 2018 Cumartesi

DUYGUSAL KEMAN İLE KOMİK DAVUL

Öykü Sanat Merkezi

Viyana'ya ailesi ile tatile giden küçük balerin Derya, bir restaurantta yemeklerini beklerken yorgunluktan uyuya kalır. Riyasında kendini Viyana Konservatuvarı'nda bulur. Bu ihtişamlı müzik okulunda tüm müzik enstrumanları tek tek canlanır.

22 Temmuz 2018 Pazar

PİNOKYO KOMEDİSİ

Tiyatro Yeni Çizgi

Pinokyo ele avuca sığmaz, yaramaz ama iyi yürekli bir tahta kukladır. Okuldan kaçtıktan sonra çok uzun bir yolculuğa çıkar. Okula gitmek yerine kukla tiyatrosundaki oyuna dahil olup Kuklacı Gorgorelli’nin elinde rehin kalır. Denizdeki mücadelenin sonunda yüzme bilmeyen babasını da kurtaran Pinokyo, Mavi Peri tarafından, ödül olarak gerçek bir çocuğa dönüştürülür.

23 Temmuz 2018 Pazartesi

SÜPER DEDEKTİF - GİZLİ GÖREV

Tiyatro Minerva

Süper Dedektif tiyatro oyun dizisi kahramanımız Cingöz’ün maceralarını konu alıyor. Her bölümde ayrı bir maceraya atılarak kötü kalpli insanlar, hırsızlar ve casuslarla amansız mücadele eden Süper Dedektif Cingöz, kaybolan insanları, hayvanları değerli eşyaları ve hazineleri bulmada oldukça usta bir dedektiftir.

24 Temmuz 2018 Salı

KÜÇÜK KARA BALIK

Balon Kukla Tiyatrosu

Küçük bir derede yaşayan “Küçük Kara Balık” farklı yerleri, denizleri merak edip dururmuş. Bir gün hayallerini gerçekleştirmek için bu yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Yol boyunca birçok maceranın içine girip çıkan “Küçük Kara Balık” hayal ettiği açık denizlere acaba ulaşabilecek mi?

25 Temmuz 2018 Çarşamba

ÇİFTLİKTE PATIRTI

İstanbul Kumpanyası

Ali Babanın çiftliğinde yaşayan hayvanlar aralarındaki incir çekirdeğini doldurmayan sorunlar sebebiyle sürekli huzursuzluk yaratmaktadırlar.

Günün birinde Ali Baba kahramanlarımıza bir ders vermek ister. Bir veda mektubu yazar. Tüm bu huzursuzluklardan bıktığını ve mutlu olabileceği bir çiftliğe taşınmaya karar verdiğini bildirir.