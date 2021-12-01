Çocuklar Bizans’ı keşfedecek

Pera Müzesi ve Karikatür Evi işbirliğiyle hazırlanan “Bir Zamanlar Bizans” programıyla çocuklar Bizans’ı daha yakından tanıma fırsatı bulacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans hakkında yapılmış bilimsel araştırmaları inceleyen “İstanbul’dan Bizans’a” sergisi ile eşzamanlı olarak, bu kez Bizans’ın popüler kültürdeki temsillerini ele alan başka bir sergiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm?: Popüler Kültürde Bizans” sergisi, edebiyattan video oyunlarına, çizgi romandan müziğe, sinemadan modaya Bizans algısına ait ortak temaları biraraya getiriyor. Sergi 23 Kasım- 6 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

HEM ÖĞRENECEKLER HEM ÇİZECEKLER

Sergiye paralel olarak, Pera Müzesi Öğrenme Programları ile Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi işbirliğiyle 7-12 yaş gruplarına yönelik karikatür ve çizgi roman atölyeleri gerçekleştirilecek. “Bir Zamanlar Bizans” isimli program kapsamında çocuklar, sergiden seçilmiş eserleri üç boyutlu görebilecek. Atölyeye katılan çocuklar, çizgi roman ve karikatür atölyelerinde hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirecekler.

Pera Müzesi Öğrenme Programları yöneticisi Eda Göknar, Karikatür Evi ile birlikte düzenlenen atölyeleri ve serginin detaylarını paylaştı. Atölye programını, sergide yer alan çizgi ve grafik romanlardan esinlenerek oluşturduklarını ifade eden Göknar, “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!: Popüler Kültürde Bizans” sergisinde, Bizans’ın 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında akademik ve arkeolojik yeniden keşfinin birçok sanatsal ifadede geniş bir yankı uyandırması ve Bizans merakının zamanla büyüyerek müzik türlerinden resim ve film yapım tekniklerine, tekstile ve hatta grafik romanlar gibi yeni anlatım araçlarına ulaşmasına şahitlik ediyoruz. Tüm atölyelerimizde olduğu gibi katılımcıların yaş ve gelişimlerine uygun olarak hazırlanan bu atölyelerde çocukların hem sergiye dair bilgi edinmelerini hem de atölyede yeni beceriler kazanırken hayal güçlerinin gelişmesini hedefliyoruz.” dedi.

KARİKATÜR EVİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

“Pera Müzesi Öğrenme Programları olarak Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe Kadıköylüyle buluşturduğu Karikatür Evi’nin atölyelerini keyifle takip ediyorduk.” diyen Göknar, şöyle devam etti: “Pera Müzesi kuruluşundan bu yana farklı yaş gruplarını sanatla buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı ulaşılabilir kılmak ve izleyicilerle eserler arasındaki iletişimi kurmayı amaçlayan öğrenme programları düzenliyor. Öğrenme Programlarında sergiyle bağlantılı disiplinler arası içerikler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu bağlamda da farklı disiplinlerden kişilerle işbirliği yapıyoruz. Karikatür Evi’nin alanında uzman eğitmenlerle çalışıyor olması ve profesyonel yaklaşımları sayesinde, sergimizin bağlamına uyumlu bir içerik geliştirerek iş birliği yapma fırsatımız oldu. Böylelikle 7-12 yaş grubundaki çocuklar sergiyi rehber eşliğinde üç boyutlu ziyaret ettikten sonra Karikatür Evi’nin işbirliğiyle, eğitmenleri eşliğinde çizgi roman ve karikatür tekniklerini öğrenerek, eserler hakkında daha verimli şekilde bilgi edinmiş olacaklar.”

Atölye boyunca çocukların duygusal gelişimlerinin sanatsal etkinliklerle destekleneceğini vurgulayan Göknar, atölyelerin içeriğine dair şu bilgileri paylaştı: “Kelimelerin ve Resimlerin Kesişimi: Çizgi Roman”, “Karikatür Çizimi” ve “Resimlerdeki Kelimeler: Çizgi Roman” isimli atölyelerimiz kapsamında, çocuklar çizgi roman tasarlamak için kullanılan malzemeleri ve tekniği öğrenirken, bir yandan da hayal güçlerini kullanıp ifade biçimlerini geliştirecekler. Bunun yanı sıra, fikir oluşturma, taslak çizim, kurşun kalem ve mürekkepleme aşamalarını deneyimleyecekler. Atölyeler çocukların yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini özgürce ifade edebilmelerine alan sağladığı için duygularını anlamlandırmalarına, yorumlamalarına ve üzerine düşünmelerine fırsat verecek.”

Detaylı bilgi için: [email protected]peramuzesi.org.tr