Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali başladı. 15 gün sürecek festivalde çocuklar hem tiyatro izleyecek hem eğlenecek

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen “Çocuk Tiyatro Festivali”, 11 Temmuz Çarşamba günü, Alkış Tiyatrosu’nun “Külkedisi Masalı” oyunuyla başladı.

(Aykurt Nuhoğlu çocuklarla tiyatro izledi)

15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyununun ücretsiz izlenebileceği, çocukları tiyatro ile tanıştırıp, açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan festivale, bu yıl da ilgi yoğun oldu. Minikler ve ebeveynleri, içinden geçtiğimiz sıcak yaz günlerinde Özgürlük Parkı’nın doğal ortamında bir yandan ciğerlerini oksijenle doldururken, diğer yandan yıldızlar altında birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarını izlemenin keyfine vardı. Biz de oyunları izlemeye gelen çocuklara, ailelere ve oyunculara mikrofon uzattık. Çocukların bir kısmı ilk defa tiyatroya gelmenin heyecanını gazetemizle paylaşırken, ebeveynler festivalden oldukça memnun olduklarını dile getiriyor.

“ÇOCUKLAR MUTLU, VELİLER MEMNUN”

Yeğenlerini toplayarak Çocuk Tiyatro Festivali’ne gelen Cemil Sönmez, “Öncelikle bunu ücretsiz sunmaları çok önemli bir şey. Çünkü başta tiyatro olmak üzere ülkemizde sanata ulaşılabilirlik çok fazla değil. Toplumda dönüştürücü olduğunu düşündüğüm yerel yönetimlerin bunu yapmasının ayrı bir önemi var tabi. Sanata değer veren siyasetçilerin olduğunu bilmek insanı mutlu ediyor.”

Torunuyla birlikte tiyatro izlemeye gelen Alpan Cemil Er, “Çok olumlu bir davranış. Bu konuda belediyeyi tebrik ediyorum. Senelerdir çocuklar için olan da büyükler için olan tiyatro festivaline gelmeye devam ediyoruz.” derken torunu Ceren Er, “Oyunları çok sevdim ve buraya dedemin arabasıyla geldim. Oyun üvey anne, üvey kardeşler, prens ve ayakkabısını düşüren Külkedisi’nin hikâyesini anlatıyor. Bundan sonrada oyunlara gelmek istiyorum. Çok eğlenceli.” dedi.

10 yaşındaki Taha Berk Demir, “Arkadaşımla oyun oynuyorduk. Annem bana gel Özgürlük Parkı’na tiyatro izlemeye gidelim dedi. Bunu duyunca çok sevindim. Okulda hazırladığımız bir tiyatro oyunu vardı. Ona çok benziyordu. İlk defa geçen sene tiyatroyu bu parkta izlemiştim. Her gün gelmek istiyorum” derken, Taha Berk’in annesi Nedime Demir, “Biz 2 senedir geliyoruz bu etkinliğe. Aykurt Nuhoğlu’ndan çok memnunuz. Hemen hemen belediyenin bütün merkezlerinden ve etkinliklerinden faydalanıyoruz. Karikatür Evi’nde karikatür eğitiminden, Çocuk Sanat Merkezi’nde keman eğitimine kadar… Hatta çocuğum 23 Nisan’da gerçekleşen resim yarışmasında üçüncü olmuş ve ödülünü Aykurt Nuhoğlu’nun elinden almıştı. Kadıköy’de yaşadığımız için çok memnunuz” dedi.

5 yaşındaki Kerem Gürsoy, “Buraya arkadaşım ve babamla geldim. İlk defa tiyatro izledim. Müzik ve dansı çok sevdiğimden oyunu da sevdim.” derken arkadaşı Ata Ozan Akgül “Oyunda adamlar koştu, müzikler çaldı. Çok komikti.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

25 TEMMUZ’DA BİTİYOR!

Bu yıl 17’incisi düzenlenen festival 25 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul Kumpanyası’nın “Çiftlikte Patırtı” oyunuyla son bulacak. Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri’nden temin edebilirler.

FESTİVAL PROGRAMI

13 Temmuz 2018 Cuma

TEBEŞİR DAİRESİ

Altkat Sanat Tiyatrosu

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Prens ve Prenses, çocukları Michel’i sarayda unutup giderler.

Sarayın hizmetçilerinden olan Gruşe bebek Michel’i bulup onu kendi çocuğu gibi büyütür. Artık Michel, Gruşe’yi anne olarak bilmektedir.

Peki, bir gün prenses çıkıp gelirse ne olur?

14 Temmuz 2018 Cumartesi

KORSAN KARDEŞLER HAZİNE PEŞİNDE

Boğaziçi Oyuncuları

Korsan olan iki kardeş arasında, en iyi korsanın kim olduğu hakkında bir anlaşmazlık çıkar, anlaşmazlığı çözmek için babaları onlara bir harita ve gemi verir.

Gizemli hazineyi kim önce bulup getirirse en iyi korsanın o olacağını söyler. İki kardeşin bu yolculukta yaşadığı maceraları izlemek için Özgürlük Parkı’na.

15 Temmuz 2018 Pazar

RENKLER ÜLKESİNİN HİKAYESİ

Tiyatro Lika

Ödevi için hikaye okuması gereken Işıl çok sıkılır ve ailesinden yardım ister.

Işıl’ın hikayeyi okumadan özetini çıkarmak istediğini anlayan ablası ona bir kalem verir ve arkadaşları gelmeden ödevini bitirmesini ister.

Hikayeyi okumaya başlayan Işıl kalemini yatağının altına düşürür ve kalemini ararken kendisini Renkler Ülkesi’nde bulur.

16 Temmuz 2018 Pazartesi

PABLO PİCASSO

Tiyatro 34

Picasso bir türlü resim yapamamaktadır. Bir gece, evine gelen Mavi İlham Perileri sayesinde, tekrar resim yapmaya başlar. Bu Picasso'nun "Mavi Dönemini" anlatır. Hemen ardından başlayan "Pembe Dönem" ise, gelen Pembe İlham Perileri sayesinde başlar. Mavi ve Pembe Periler arasındaki çatışma, aslında Picasso'nun, içinde yaşadığı çatışmayı simgeler.

17 Temmuz 2018 Salı

ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ

Altınok Tiyatrosu

Geçmiş zamanda ülkenin birinde bir değirmenci ve üç oğlu yaşar. Değirmenci büyük oğluna değirmeni, ortanca oğluna eşeği, küçük oğluna da kedisini miras bırakır. Küçük oğlu kendisine bir kedinin miras kalmasından pek memnun olmaz. Kedi bunu duyar ve hemen sahibinden bir çift çizme ister. Zekâsını kullanan kedi sahibine hiç de değersiz bir miras olmadığını kanıtlamak için zorlu bir göreve hazırdır.

18 Temmuz 2018 Çarşamba

KİTOPYA

Tiyatro Aba

Deniz, öğretmeninin hediye ettiği kitabı okurken kendini birden kitaplar şehri Kitopya'da bulur. Kitaplar şehrinde yaşayan kitap kahramanları, çocuklar artık eskisi kadar kitap okumadığı için kaybolmak üzeredir. Deniz kitap kahramanlarına yardım eder ve kitaplar şehrini eski güzelliğine kavuşturur.

19 Temmuz 2018 Perşembe

MİNİK KAHRAMANLAR MÜZİKALİ

Tiyatro Roza

Oyunumuzun kahramanları Cırcır böceği, karınca, örümcek, ateş böceği ve kelebek bir sabah uyandıklarında bahçelerindeki çiçeklerin ve bitkilerin renklerinin değiştiğini görürler. Bunun sebebi ise bahçeye atılan atık pildir.

20 Temmuz 2018 Cuma

MUTLU KEDİCİKLER ÜLKESİ MÜZİKALİ

Zeitgeist Sahne

Mutlu Kedicikler ülkesi diye bir yer varmış. Efsanevi Bilge Kedi’nin de yaşadığı bu ülkede bir kedinin hayal edebileceği her şey varmış. Bu ülkeye sevgiyi saygıyı paylaşmayı ve dostluğu bilen kediler kabul ediliyormuş.

21 Temmuz 2018 Cumartesi

DUYGUSAL KEMAN İLE KOMİK DAVUL

Öykü Sanat Merkezi

Viyana'ya ailesi ile tatile giden küçük balerin Derya, bir restaurantta yemeklerini beklerken yorgunluktan uyuya kalır. Riyasında kendini Viyana Konservatuvarı'nda bulur. Bu ihtişamlı müzik okulunda tüm müzik enstrümanları tek tek canlanır.

22 Temmuz 2018 Pazar

PİNOKYO KOMEDİSİ

Tiyatro Yeni Çizgi

Pinokyo ele avuca sığmaz, yaramaz ama iyi yürekli bir tahta kukladır. Okuldan kaçtıktan sonra çok uzun bir yolculuğa çıkar. Okula gitmek yerine kukla tiyatrosundaki oyuna dahil olup Kuklacı Gorgorelli’nin elinde rehin kalır. Denizdeki mücadelenin sonunda yüzme bilmeyen babasını da kurtaran Pinokyo, Mavi Peri tarafından, ödül olarak gerçek bir çocuğa dönüştürülür.

23 Temmuz 2018 Pazartesi

SÜPER DEDEKTİF - GİZLİ GÖREV

Tiyatro Minerva

Süper Dedektif tiyatro oyun dizisi kahramanımız Cingöz’ün maceralarını konu alıyor. Her bölümde ayrı bir maceraya atılarak kötü kalpli insanlar, hırsızlar ve casuslarla amansız mücadele eden Süper Dedektif Cingöz, kaybolan insanları, hayvanları değerli eşyaları ve hazineleri bulmada oldukça usta bir dedektiftir.

24 Temmuz 2018 Salı

KÜÇÜK KARA BALIK

Balon Kukla Tiyatrosu

Küçük bir derede yaşayan “Küçük Kara Balık” farklı yerleri, denizleri merak edip dururmuş.

Bir gün hayallerini gerçekleştirmek için bu yolculuğa çıkmaya karar vermiş.

Yol boyunca birçok maceranın içine girip çıkan “Küçük Kara Balık” hayal ettiği açık denizlere acaba ulaşabilecek mi?

25 Temmuz 2018 Çarşamba

ÇİFTLİKTE PATIRTI

İstanbul Kumpanyası

Ali Babanın çiftliğinde yaşayan hayvanlar aralarındaki incir çekirdeğini doldurmayan sorunlar sebebiyle sürekli huzursuzluk yaratmaktadırlar.

Günün birinde Ali Baba kahramanlarımıza bir ders vermek ister. Bir veda mektubu yazar. Tüm bu huzursuzluklardan bıktığını ve mutlu olabileceği bir çiftliğe taşınmaya karar verdiğini bildirir.