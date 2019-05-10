"Çocuk İzleri" sergileniyor

Kadıköylü ressam Nurettin Kazankaya’nın İstanbul Oyuncak Müzesi’ndeki oyuncaklardan ilham alarak çizdiği illüstrasyonlarından oluşan ‘Çocuk İzleri’ sergisi açıldı

Kadıköylü ressam Nurettin Kazankaya’nın İstanbul Oyuncak Müzesi’ndeki oyuncaklardan ilham alarak çizdiği illüstrasyonlarından oluşan sergisi ‘Çocuk İzleri’, Üsküdar’daki Imoga Grafik Sanatlar Müzesi’nde seyircisiyle buluşuyor.

İki müze arasındaki dayanışmanın sonucu olarak Faber-Castell Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen sergide, Kazankaya’nın resmettiği 35 adet resmin fine art baskıları ve İstanbul Oyuncak Müzesi koleksiyonunda yer alan 19 adet oyuncak yer alıyor.

İMOGA kurucusu, sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın konuşmasıyla başlayan sergi açılışında, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın, sanata dair ilham veren konuşmasıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Nurettin Kazankaya, insanın içindeki çocukluk özlemini ortaya çıkaran şeyin, basit ve sıradan oyuncaklar olduğunu belirterek, “O oyuncağı eline aldığında insan, kaç yaşında olursa olsun çocukluğunu hatırlar. Yüzünde bir tebessüm belirir. Çocukluğunda oynadığı gibi oynar onunla. Anıları gelir aklına. Hele bir de hediye edilmişse eğer, o günü hatırlar. Oyuncakla ilk karşılaşması gelir aklına. Yüzündeki tebessüm büyür. Ben de aynı tebessümle bu projeye başladım. Her çizdiğim oyuncak sanki bana hediye edilmiş gibiydi. Tek farkı, gerçek anlamda onlarla oynayamamaktı... Ben, en iyi yaptığım şeyle, çizimle oynadım oyuncaklarla. Onlara yeni dünyalar yarattım. Bazen sırtında bir dağ taşıttım oyuncaklara, bazen de bir şehrin üzerinde gezdirdim onları. Sonunda bu serüven bana çok şey kattı. Hayal dünyamın derinliklerindeki sırları ortaya çıkarttı.” dedi.

18 Mayıs’a kadar açık olan sergiyi Ünalan Mahallesi, Keban Cd. No:20 adresinde ziyaret etmek mümkün.