Clash için Kadıköy buluşması

70'li yılların sonlarındaki orijinal punk hareketinin ikon gruplarından The Clash için Kadıköy Karga’da gece düzenlenecek. 7 Şubat Çarşamba akşamı, ‘dünyanın en samimi müzik çetesi’ The Clash'e hem canlıkarga sahnesinden hem de kargakabin'den saygılar gönderilecek, grubun şarkıları çalınacak. Sahneye saat 21:30’da Hack The Fool, 22:15’te F.Ö.K, 23:00’te The Young Shaven çıkacak. DJ kabininde ise 22:00-01:45 saatleri arasında Deniz Bankal ve Murat Seçkin olacak.
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