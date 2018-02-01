Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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Clash için Kadıköy buluşması

Kadıköylü Clash’severler,  bu ünlü müzik grubu adına düzenlenen Uluslararası Clash Günü’nde buluşacak.

Clash için Kadıköy buluşması
Gökçe UYGUN

70'li yılların sonlarındaki orijinal punk hareketinin ikon gruplarından The Clash için Kadıköy Karga’da gece düzenlenecek.  7 Şubat Çarşamba akşamı, ‘dünyanın en samimi müzik çetesi’ The Clash'e hem canlıkarga sahnesinden hem de kargakabin'den saygılar gönderilecek, grubun şarkıları çalınacak.  Sahneye saat 21:30’da  Hack The Fool, 22:15’te  F.Ö.K, 23:00’te  The Young Shaven çıkacak. DJ kabininde ise 22:00-01:45 saatleri arasında Deniz Bankal ve Murat Seçkin olacak.

Etiketler; #the clash #kadikoy #karga #anma
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