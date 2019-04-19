CKM’de “Siyah Beyaz Lekeler”

Fineart Sanatsal Baskı’nın “Siyah Beyaz Lekeler” sergisi 19 Nisan’da CKM’de açılıyor. 25 Nisan’a kadar sürecek sergiyle ilgili Fineart’tan yapılan açıklama şöyle: “Değer verdiğimiz fotoğraf dünyasındaki kişileri biraraya getirme, aynı çatı altında birleştirme sevdasıdır. 7 senedir değişmeyen tek gerçek; bireysel bir başarı değil, katılan herkesle beraber takdir ve tebriklerin paylaşıldığı, ortak yol alışın yansımasıdır... Bugüne kadarki sergilerimize, 568 farklı kişi eser vererek katıldı. Bu sene ise ilk kez tamamı S/B fotoğraflardan oluşacak karma bir sergiye öncülük ediyoruz.”
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