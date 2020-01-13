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Çizgilerle 46.Yıl

Kadıköylü karikatürist Selim Candan Verer, “Çizgilerle 46.Yıl Retrospektif” adlı sergisiyle sanatseverlerle buluştu

Çizgilerle 46.Yıl
GazeteKadıköy

Simge KANSU

Grafik, illüstrasyon, tasarım ve reklam alanlarında çalışmalar gerçekleştiren karikatürist Selim Candan Verer, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Kokteyl Salonu’nda “Çizgilerle 46.Yıl Retrospektif” adlı sergisini açtı. Elif Polat ve Selim Candan Verer’in ortak çalışmasıyla 10 Ocak Cuma günü açılan sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren Elif Polat, “Sekiz Sanat Galerisi olarak Kadıköy’de sanatçı ve sanatseverlerle buluşmak bizim için onur ve gurur kaynağıdır” dedi. Polat, sözlerine “Bir sosyal sorumluluk projesi olarak benimsediğimiz bu hizmetin, Kadıköy’ümüzün sanata duyarlı insanlarının ilgisini ve beğenisini kazanacağını umuyoruz” şeklinde devam etti.

Uzun yıllar Gazete Kadıköy’de de çalışmış olan Selim Candan Verer, “Bu ilk sergimizden memnun kalmanız, bizi daha istekle diğer etkinliklerde ve sergilerde verimli bir çalışmaya itecektir. Buradaki amacımız, çizgilerin gücünü kağıda aktarmaktır. Keyifli bir sergi olacağını umuyoruz. Karikatür çizerlerinin aslında partisi, dini, ırkı, kayırması, ayırması yoktur, olmamalıdır.” dedi.

Sergi, 10-15 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Etiketler; #Selim Candan Verer #karikatür #sergi #kadikoy #gazete kadıköy
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