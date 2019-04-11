‘Çingeneler’ Süreyya’ya geliyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni operası ‘Aleko’nun prömiyerini yapıyor

Puşkin'in Çingeneler öyküsünü konu alan, Rachmaninov'un tek perdelik muhteşem eseri Aleko yeniden sahneleniyor.

Rachmaninov'un tamamlanmış üç operasından birincisi olan ve ilk kez 1892'de sahnelenen Aleko, konusunu Puşkin'in 'Çingeneler' adlı öyküsünden alıyor. Librettosunda Vladimir Nemiroviç Dançenko’nun imzası olan tek perdelik operayı Doğan Çelik sahneye koyuyor. Orkestra şefliğini Zdravko Nazarov’un yapacağı, 14 opera sanatçısının sahne alacağı eserin koreografisi Fatma Nil Berkan’a ait. Prömiyer, 19 Nisan Cuma saat 20:00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılacak.



'AŞK ÖZGÜRDÜR'

Eserin konusu da şöyle; Bir grup Çingene nehrin kenarında gece için çadır kurmuşlardır. Soluk ay ışığının altında kamp ateşi yakarlar, yemek yaparlar ve göçebe hayatın onlara sağladığı özgürlüğü vurgulayan şarkılar söylerler. Yaşlı bir Çingene hikaye anlatmaya başlar. Uzun zaman evvel, Mariula adında bir kadınla birlikte olmuştur, ancak bu kadın başka bir adam uğruna kendisini ve kızları Zemfira'yı terk etmiştir. Zemfira artık bir yetişkindir, hatta çocuğu vardır. Çingene yaşamı uğruna medeniyetten vazgeçen Aleko adlı bir Rus ile yaşamaktadır. Bu hikayeyi dinledikten sonra Aleko, Zemfira'nın babasının Mariula'dan intikam almamasına son derece sinirlenir. Oysa Zemfira aynı fikirde değildir. Annesi için geçerli olanın kendisi için de geçerli olduğunu belirterek, 'aşk özgürdür' der. Aleko'nun aşırı sahipleniciliğinden çoktan sıkılmış olan Zemfira, Çingene topluluğundan bir gence aşık olmuştur