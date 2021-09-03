Çevre temalı çocuk kitapları

Çevre temalı çocuk kitaplarından küçük bir seçki hazırladık

Son dönemlerde yaşadığımız orman yangınları, sel felaketleri hepimize bir kez daha doğa ile uyum içinde yaşamanın önemini hatırlattı. Sadece kendimizi değil doğadaki tüm canlıları düşünmek, doğayla barış içinde yaşamanın ön koşullarından biri. Ve çocuklara doğa sevgisi aşılamak, çevre bilinçlerinin gelişmesini sağlamak onlara bırakılacak en önemli miraslardan.

Biz de çevre temalı çocuk kitaplarından seçki hazırladık

Küçük Bir Tohumdan Ormana

Yazar: Sertan Çağlar

Yayınevi: Kırmızı Kedi Çocuk

Sertan Çağlar, dallarına salıncak kurduğumuz, gölgesinde dinlendiğimiz ağaçların büyüme öyküsünü şiirsel bir dille anlatıyor. İçinde, yer yer güneş açan, rüzgâr esen ve yağmur yağan kitap, Gökçe İrten'in özgün desenleriyle boyutlanıyor. Kozalak, büyüyüp güneşin altında olgunlaşınca, daha fazla dayanamadı sıcağa, başladı kabuklarını tek tek açmaya. İçindeki tohumlar birer birer yere düşerken, yakaladı rüzgâr tohumlardan birini, aldı sırtına. (Tanıtım bülteninden)

Yalnız Kalan Elma Ağacı

Yazar: Nilgün Ilgaz

Yayınevi: Çınar Yayınları

Güzel mi güzel bir evin bahçesinde küçük bir elma ağacı… Ama dallarında ne kuş ne meyve ne yaprak var. Köklerinde ne solucan ne köstebek geziniyor. Yalnız Kalan Elma ağacı diyorlar ona. Yalnızlığının elbette bir sebebi var.

Nilgün Ilgaz, doğanın yaşam döngüsüne ve yeryüzünde yaşamın ancak tüm canlılarla birlikte mümkün olabileceğine dair yemyeşil bir hikâye anlatıyor. (Tanıtım bülteninden)

Greta’nın Hikayesi

Büyük Şeyler Yapmak İçin Çok Küçük Değilsin

Yazar: Valentina Camerini

Yayınevi: Çınar Yayınları

20 Ağustos 2018'de Stockholm'de yazın son günlerinin yaşandığı bir sabah için hava inanılmaz sıcak. Televizyonda söylendiğine göre son aylarda sıcaklıklar çok yüksek. O gün, on beş yaşındaki Greta Thunberg, parlamento binası önündeki grevine başladı: daha fazla beklenemezdi, politikacıların çevreyi korumak için bir şey yapmaları gerekiyordu.

“Bir umut, cesaret ve kararlılık hikâyesi okumaya hazır olun. Bu Greta Thunberg'in gerçek öyküsü ama aynı zamanda daha iyi bir gelecek için yetişkinlerin ilgisizliğine karşı mücadele eden pek çok çocuğun hikâyesi. (Tanıtım bülteninden)

Gezegenimi Seviyorum

Yazar: Jean-François Noblet

Yayınevi: Caretta Çocuk

Gezegenin için harekete geçmeye hazır mısın?

Su, yeryüzündeki hayatın devamı için zorunludur. Zaten o olmasaydı, bundan 3 milyar yıl kadar önce gezegenimizde hayat başlayamazdı.

Su kaynaklarını sürekli kullanımı için akılcı tüketilmesi gerekir. Ama maalesef durum her zaman bu şekilde değil. Gitgide daha yoğunlaşan kullanım, israf, her türlü kirlenme, bencillik, bu paha biçilemez madde konusunda toplum bilincinin yeterli düzeyde olmaması gibi nedenlerle su kaynakları kirlenmekte ve tükenmektedir.

Bu kitap sana günlük hayatında; odanda, banyonda, okulda, tatilde ve arkadaşlarınla birlikteyken uygulayabileceğin birçok pratik çözüm sunuyor.

Dünya için harekete geçme sırası sende! (Tanıtım bülteninden)

LİMON AĞACININ ŞARKISI

Yazar: Arslan Sayman

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Meraklı bir limon ağacının büyüme süreci Arslan Sayman'ın usta kalemi ve Deniz Üçbaşaran'ın resimleriyle hayat buluyor.

Limon Ağacının Şarkısı / Dalımda bir kanarya

Şakıyıp duruyordu /Birden şunu fark ettim

Bir şarkı söylüyordu. /Önce biraz dinledim

Sonra ona seslendim /"Bu şarkıyı bana da Öğretir misin?" dedim.(Tanıtım bülteninden)