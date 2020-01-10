Cemal Süreya Kadıköy’de anıldı

Şair Cemal Süreya, ölümünün 30. yılında adına düzenlenen “Yurdumsun Ey Uçurum” adlı özel bir programla Kadıköy’de anıldı

Türkiye edebiyatının usta şairlerinden, yazar, çevirmen Cemal Süreya’nın ölümünün ardından tam 30 yıl geçti. Şiirleriyle edebiyatta derin izler yaratan usta yazar ölüm yıl dönümü sebebiyle adına yapılan bir dizi programla anılıyor. Bu programlardan bir tanesi Kadıköy Belediyesi’nin Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği ile yaptığı ortak bir çalışmayla Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 9 Ocak Perşembe gecesi yapılan etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir, yazar yönetmen Nebil Özgentürk ve çok sayıda davetli katıldı.

“AŞK VE POLİTİKA ŞAİRİYDİ”

Gülsen Tuncer’in sunuculuğunu üstlendiği gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir “Yeni bir 9 Ocak ile Cemal Süreya’nın huzurundayız. Burada Cemal Süreya dostlarıyla olmak çok büyük bir gurur. Bu yıl her zamankinden daha hüzünlüyüz çünkü Cemal Süreya’nın biricik eşi Zühal Tekkanat artık aramızda değil. Cemal Süreya çok önemli aşk ve politika şairidir. Aşk ve politikayı bileşkeye oturtmuş başka bir şair çok azdır.” dedi.

Nezir şöyle devam etti: “En güçlü aşk şiirlerinden olan Üvercinka’yı burada vurgulamak ve manasında yatan evrenselliği anlatmak bizim için çok değerli. Burada buluşmamızın teması Yurdumsun Ey Uçurum olsun.”

“CEMAL SÜREYA HASRETTİR”

Açılış konuşmasının ardından geceye dair özel bir konuşma gerçekleştiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Hep aşk şairi diye bakarız Cemal Süreya’ya ama fazlası var. Sürgün çocuğudur Cemal Süreya; o zaman daha bilmediği bir kavganın sürgünü… Hasrettir Cemal Süreya; anneye hasret bir insandır. Sırdır Cemal Süreya aynı zamanda sıkı bir sırdaş. Cesurdur Cemal Süreya; adını düşürür başka iklime of demez… Komşumuzdur Cemal Süreya; Kadıköy’den, Rumeli’den, Afrika’dan… Devrimcidir, aydındır. Daha birçok sıfatla anlatılabilir Cemal Süreya. Yakın zamanda kaybettiğimiz Zühal Tekkanat’a da huzurlarınızda rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Yönetmen Nebil Özgentürk’ün hazırlamış olduğu belgesel ile devam eden gecede Aydan Ay, Mürsel Üstün, Nisa Leyla, İbrahim Hacıbektaşoğlu, Fügen Kıvılcımer, Ali Kandaz, Melahat Babalık, Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız ve Feridun Andaç, şairin sevilen şiirlerinden mısralar okudu ve şaire dair konuşmalar gerçekleştirdi.

“30.ÖLÜMSÜZLÜK YIL DÖNÜMÜ”

Babasının Cemal Süreya ile çok sıkı dost olduklarını söyleyen Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Aydan Ay “Benim için ölümsüzlük yıl dönümü oldu. Zühal Tekkanat’ı kaybetmenin vermiş olduğu bir buruklukla bu programı gerçekleştirdik. Gönlümüz hep Zühal Tekkanat ve Cemal Süreya ile birlikte olacaktır.” dedi.

Etkinliğe katıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Nesrin Karyaldız, “Zühal Tekkant’ın vefatından sonra çok daha eksik kaldık. Onun bizim üzerimizde çok emeği vardır. Kalbimiz her daim Cemal Süreya ile birliktedir. Zühal Tekkanat ve Cemal Süreya gençlere çok önem veren isimlerdi, kendileri bizim burada olmamızdan çok mutlu olurlardı.” şeklinde konuştu.

Program Ozan Çoban ve Güneş Demir’in “Süreya’nın Ezgileri” adını verdikleri özel bir müzik dinletisi ve ardından yapılan kokteyl ile son buldu.