Caddebostan Sahil’de 7 gece 7 tiyatro!

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da art arda sahnelenecek 7 oyunla devam edecek

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 23-29 Ağustos tarihleri arasında Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da sahnelenecek 7 oyunla devam ediyor. Caddebostan programı kapsamında 23 Ağustos’ta Tiyatro Alesta’nın “Delibo”, 24 Ağustos’ta Tiyatro Biteatral’in “Bir Delinin Güncesi”, 25 Ağustos’ta Balkonda Sanat’ın “Begonviller Yaza Açar Mı?”, 26 Ağustos’ta Asmalı Sahne’nin “Fazilet Mahkemesi”, 27 Ağustos’ta Versus Tiyatro’nun “Kreutzer Sonat”, 28 Ağustos’ta EKİP Tiyatrosu’nun “Dünyanın En Güzel Arabistanı” ve 29 Ağustos’ta Germinal Tiyatro’nun “Sado Mazo Blues Bar” adlı oyunları seyirciyle buluşacak. Başlama saati 21.00 olan oyunların biletleri ve farklı kategorilerdeki destek biletleri Mobilet üzerinden satışta.

Özel tiyatrolarla seyircileri 2 Ağustos-25 Eylül 2021 tarihleri arasında parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, Fenerbahçe Parkı’nda sahnelenen çocuk oyunlarının ardından ay sonuna kadar Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro’da, eylül ayında ise Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da yetişkin oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin katkıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mekân desteğiyle düzenlenen etkinliğin 17 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam eden Caddebostan programını Anadolu Efes destekliyor.

“DAYANIŞMAYA DESTEK VERİN”

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları’ndan elde edilen gelir, etkinlikte yer alan tiyatrolara aktarılacak. Kooperatif, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyircilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyenlere, bilet satın alma aşamasında iki farklı seçenek de sunuyor. Tiyatro severler etkinlik bileti satın alırken destek kategorilerini seçerek dayanışmaya belirledikleri miktarda destek verebiliyor ya da Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak dayanışmaya adını yazdırabiliyor. Oyun destekçileri, etkinlik alanında ve Tiyatro Kooperatifi’nin sosyal medya hesaplarında duyuruluyor.