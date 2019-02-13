Bozkırın sessiz resimleri…

Ankaralı ressam Nejat Orhan, Kozyatağı’nda ‘Düşte Kalan’ adlı bir sergi açmaya hazırlanıyor

Kadıköy, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü öncesi Ankaralı ressam Nejat Orhan’ı ağırlıyor. Bugüne dek pek çok solo ve karma sergiye katılan sanatçı, Kozyatağı Kültür Merkezi A Sanat Galerisi’nde “Düşte Kalan” adlı bir sergi açacak. 58 eserin sergileneceği suluboya resim sergisi, 28 Şubat’a dek sanatseverlere açık olacak. Ankara’da yaşayan ama sık sık İstanbul’a gelip giden Orhan, bu sergiye özel olarak da İstanbul’un Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi gibi simgelerini resmetti.

KAR RESSAMI…

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü mezunu olan sanatçı; hem bir ressam hem de emekli bir resim öğretmeni. Ankara Gazi Lisesi’nde 30 sene eğitmenlik yapan sanatçı 1979-87 yılları arasında resim öğretmeni olarak görev yaptığı Anadolu’nun çeşitli yörelerine özgü pastoral görünümleri resmetti. Orhan, “Taşradaki güzellikler, bozkırın sessizliği, ıssız sakin köyler, gözünüzün alabildiği kadar ağaçsız alanlar ve içlerindeki birkaç tane ağaç, küçük köy evleri ve içlerindeki yalnız insanlar… Bunlar beni hep etkilemiştir. Bunları elimden geldiği kadarıyla zihnimde biriktirip resimlerime yansıtmaya çalıştım.” diyor. Bilhassa da kış manzaralarını, bozkır sessizliğinin içindeki kar tanelerini tercih eden, hatta bu nedenle bir dönem ‘kar ressamı’ diye anılan Nejat Orhan, “Tabii bu kara kış resimlerinin yanı sıra diğer mevsimlerin tatları da var. İlkbahar da yaz da görülebilir tablolarımda.” açıklamasını yapıyor.

Ressam Orhan, “Resim yapmak benim için bir yaşam biçimi. Aynı zamanda eğitimci de olduğum için, gelecek kuşaklara bu yıllarda Anadolu köylerinin görünüşünü bırakmak istedim resimlerim aracılığıyla.” diyor. Yakın zamanda da İstanbul’un özelliklerini anlatan resimlerle İstanbullu seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Orhan, Kadıköy’de açılacak sergisinin adının neden ‘Düşte Kalan’ olduğunu da şöyle açıklıyor; “Doğanın sessiz ve sakin yapısı giderek yok ediliyor. Resimlerimdeki bu görüntüler artık düşlerde kalacak maalesef. Doğanın olduğu gibi korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyorum. Bunu da resimlerimle anlatıyorum.”

Nejat Orhan Kadıköylü izleyiciye de şu çağrıyı yapıyor; “Kadıköylüler eskiden beri sanata düşkün kişiler, burada yoğun sanat ortamı var. O nedenle ben de burada bir sergi açmak istedim. Kadıköylülerle, Anadolu’nun bu güzelliklerini paylaşmak, bu sessiz çığlığı duyurmayı arzu ediyorum. Benim gözümden bozkır sessizliğini izlerken, kendilerinden de birer parça bulacaklarını inanıyorum. Doğanın katledilmemiş halini görmek isteyen Kadıköylüleri sergime davet ediyorum”