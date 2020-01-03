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Bilimkurgu ödülleri dağıtılacak

Kadıköy, “GİO Ödülleri”ne ev sahipliği yapacak

Bilimkurgu ödülleri dağıtılacak
GazeteKadıköy

Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği’nce (FABİSAD), Türkiye’de fantazya ve bilimkurgunun doğru şekilde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve ilgili türlerde eserler üretilmesini teşvik etmek için usta sanatçı Giovanni Scognamillo’ya ithaf edilen GİO Ödülleri isimli kültür-sanat yarışmasının ödül töreni gerçekleştirilecek. Bu yıl 7.’si yapılacak olan törende, “Yayınlanmamış Öykü”, “İllüstrasyon”, “Çizgi Roman” ve “Roman” olmak üzere 4 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Tören, 4 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:00’da Barış Manço Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda ücretsiz ve ilgilenen herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Etiketler; #bilimkurgu #FABİSAD #ödül töreni
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