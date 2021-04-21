Bayram Kitapları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar için gazetemize gelen çocuk kitaplarından bir seçki hazırladık

BİR DE BEN ANLATAYIM /ÇOCUKLAR İÇİN MİTOLOJİ

Yazar: Sennur Karanlık

Yayınevi: Doğan Egmont Çocuk Kitapları

İstanbul nasıl şehir olmuş, zeytin ağacının hikâyesini acaba ilk kim anlatmış? “Yerin kulağı vardır” sözünü ilk kim söylemiş?

Bir de Ben Anlatayım Çocuklar İçin Mitoloji kitabı çocukların bugüne kadar başkalarından dinlediği hikâyeleri kahramanların kendi ağızlarından anlatıyor.

Şaşırtan, heyecanlandıran ve düşündüren mitolojik hikâyeler kitabı okurlarını Yunan mitolojisinin göz kamaştırıcı dünyasında sihirli bir yolculuğa çıkmaya çağırıyor.

ÇOKBİLMİŞ SARI ZORBALIĞA KARŞI

Yazar: Tunç Balaban

Yayınevi: Doğan Egmont Çocuk Kitapları

Mahalledeki herkes ona Sarı derdi. Arkadaşlarıyla maç yapmaya, bisikletiyle tur atmaya, kitaplara, kedilere, kız kardeşine, maket uçaklarına ve arada sırada mahalleyi denetlemeye bayılırdı. Aslında çok sakin ve uyumluydu. Sadece bazen inatçı, dediğim dedik biri olurdu ve tuttuğu ipin ucunu asla bırakmazdı. Hele haksızlıklara hiç tahammül edemez, zorbalığın her türüne karşı harekete geçmeden duramazdı.

Sarı’nın mahallesinde, okulunda ve apartmanında yaşanan sorunlarla mücadelesini keyifle okuyacak, onun kararlılığından ilham alacaksınız.

ASILI DAĞ'IN KAHİNİ

Yazar: Vladimir Tumanov

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Kassandra, on ikinci doğum gününe uyandığı sabah, yıllar sonrasından gelen gizemli bir mektup bulur. Kendi el yazısıyla yazılmıştır ve büyük bir felaketi haber vermektedir, üstelik günü ve saatiyle! Dehşete düşer, kendisi dışında herkesin yaşamını kaybetmesine neden olacak bu felaketi engellemek için çırpınır. Ancak, Jay dışında kimse ona inanmaz ve ailesinin hayatı da kâbusa döner.

Felaketin yaşanacağı saat hızla yaklaşmaktadır…

NEHİR GİBİ KONUŞURUM

Yazar: Jordan Scott, Sydney Smith

Yayınevi : Kırmızı Kedi

Konuşmaya başlarken sözcükleri bulmakta zorlanırız bazen ya da hiçbir şey söylemek istemeyiz. Bazen sözcüklerin akması için bakış açısını değiştirmek gerekir. Bazen bir imge yepyeni bir dil yaratır.

Kanadalı şair Jordan Scott, kendi kekemelik deneyiminden yola çıkarak iyileştirici bir hikâye anlatıyor. Bir çocuğun yalnızlığına ve iletişim kurmaktaki güçlüğüne şefkatle yaklaşan kitap, Hans Christian Andersen adayı, ödüllü çizer Sydney Smith'in ustalıklı desenleriyle güçleniyor. New York Times 2020’de Yılın En İyi Resimli Çocuk Kitabı seçilen kitap aynı zamanda 2021 Schneider Aile Kitap Ödülü’de sahibi.

LOKUMLU MASA

Yazar: Gürsen Özen

Yayınevi : Günışığı Kitaplığı

Seke Seke Uçtu Öyküler adlı kitabıyla tanınan Gürsen Özen, Lokumlu Masa öykü kitabıyla çocuk dünyasının umutlarını, neşesini, kırgınlık ve hüzünlerini doğa ve insan sevgisiyle bir araya getiriyor. Öğretmenlik deneyimini edebi bir üslupla öykülerine taşıyan yazar, çocukluğun bin bir halini, eğlenceli kurgularla ve neşeli bir dille yansıtıyor. Yaşamın farklı sokaklarında büyüseler de hikâyeleri ortak yollarda kesişen çocukların duygu dünyasını, tepkilerini, düşlerini incelikle anlatan öyküler aynı zamanda her yaştan okuru düşünmeye, hayal kurmaya ve güzelliklere sahip çıkmaya davet ediyor.