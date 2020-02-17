“Barış Ormanı” ile doğaya selam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği, “Barış Ormanı” çocuk operasını minik sanatseverlerle buluşturuyor

Müziklerini Evrim Demirel’in, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven’in yazdığı, rejisörlüğünü ise Barış Meydan’ın üstlendiği çocuk operası “Barış Ormanı”, 16 Şubat, 23 Şubat, 8 Mart ve 15 Mart’taki temsillerinde doğayı sevgiyle selamlayacak.

İlk kez 16 Şubat Pazar günü saat 13.00’te CRR’de küçük izleyicilerle buluşacak olan “Barış Ormanı” ile çevrenin, doğanın korunmasına yönelik farkındalık sağlanması amaçlanıyor.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, günümüz çocuklarının teknolojik cihazlardan biraz olsun uzaklaşmasını sağlamak için, onlara kaliteli sanat etkinlikleri sunmak gerektiğine inanıyor. “Barış Ormanı” ekibi ile bu kaliteyi yakaladıklarını söyleyen Mansur; sanatın pek çok dalını içinde barındırıyor olması açısından da opera sanatını çocuklarla buluşturuyor olmayı önemsiyor.

Etkinlik biletleri 20 TL, CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.