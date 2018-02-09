Barış Manço’da bu ay

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Şubat ayında da pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. İşte sizin için seçtiklerimiz…

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Şubat ayında da pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. İşte sizin için seçtiklerimiz…

KADIKÖY KIŞ SANAT FESTİVALİ

Türkiye Gençlik Akademisi /10, 11 Şubat 14.00 /Tiyatro Salonu

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kadıköy Kış Sanat Festivali, sanatı sosyal sorumlulukla birleştirerek kışın en soğuk günlerinde içimizi ısıtmaya geliyor. Bu yıl “Sanat Herkesin Hakkıdır” diyerek geçen sene olduğu gibi bilet yerine kitap kabul edecek olan festival sonrasında toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi kurumlara iletilecek. Bilet yerine ve gösteri başına en az bir kitap…

BESLENCENİN SOSYOLOJİSİ

Us Atölyesi / 15 Şubat 20.00 / Tiyatro Salonu

Yemek temel ihtiyaçlarımızdan oldukça önemlisi olmakla birlikte insanın yemekle ilişkisi diğer canlılardan daha karmaşık bir görünüme sahip. Fizyolojik bir ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde sosyalleşme gereksinimimizi giderdiğimiz için insanlığın kültürel birikiminde yemeğin olduğunu görüyoruz. Yemek pişirmeye, yemek yemeye sıradan bir ritüel, yalnızca karın doyurma, açlık giderme olarak bakmadığımız için de günümüz toplumlarında yemeğin bambaşka anlamlar içermeye başladığına tanık oluyoruz. Beslencenin sosyolojisi Us Atölyesi’nde tartışılıyor. Ücretsiz

KOMŞU TINILAR

Duo Fıdelıs / 16 Şubat 20.00 / Tiyatro Salonu

TRT İstanbul ve Ankara radyolarında verdikleri canlı konserler, tematik ve renkli program seçimleri, samimi sunumları ile dinleyiciyle kurdukları bağ, ikiliyi kültür sanat çevrelerinde sevilen bir konuma taşıyor. Ücretsiz

KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ

Tiyatroadam / 24 Şubat 20.30 / Tiyatro Salonu

Tiyatroadam’dan eğlenceli, coşkulu tarzı ve yüksek performansıyla soluk soluğa bir Brecht

masalı. Emek - mülkiyet ilişkisini sorgulayan / sorgulatan çarpıcı bir başyapıt. Can Yücel’in kendine has, eşsiz Türkçesi, Ümit Aydoğdu’nun dinamik, modern, yalın rejisiyle, seyirciyi temposu hiç düşmeyen, soluk soluğa bir kovalamacanın, heyecanlı bir serüvenin içine çekiyor. Bilet Fiyatları: Tam 45 TL, Öğrenci 35 TL