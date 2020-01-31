Barış Manço anılıyor

Barış Manço, ölümünün 21.yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle anılacak

1 Şubat 1999’da kaybettiğimiz usta müzisyen Barış Manço, ölümünün 21.yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle anılıyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Kurtalan Ekspres’inin konser vereceği gecede Manço'nun ailesi, dostları, sevenleri biraraya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek. Ücretsiz konsere herkes davetli.

Moda'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Barış Manço için düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Kadıköy Belediyesi'nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda'daki evi de 31 Ocak Cuma günü 24.00’e kadar ziyaretçileri için açık olacak. Barış Manço'nun eşyalarının görülebileceği ev ücretsiz gezilebilecek.

BARIŞ MANÇO VAPURU

İBB, 2 Şubat Pazar günü Barış Manço Vapur Etkinliği düzenliyor. Her yıl geleneksel olarak Şubat ayının ilk pazarı gerçekleşen organizasyon için Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuru, yine Barış Abi'ye yakışan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ile yol alacak. Barış Manço vapurunun 2 Şubat Pazar sabahı istikameti Kanlıca olacak.