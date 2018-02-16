Barış İçin Müzik Caddebostan’da

Amacı, mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız müzik eğitim olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak olan Barış için Müzik Vakfı, 20 Şubat Salı akşamı Irmak Konserleri’nde sahne alacak

Barış için Müzik Yaylı Sazlar Beşlisi’nin Film ve Latin müziklerinden oluşan programı öncesinde Ali Pınar çalınacak eserler hakkında kısa bilgiler verecek. Konserin ardından grup üyeleri Barış İçin Müzik ile yaşamlarında nelerin değiştiğini anlatacak.

2005 yılında, mimar Mehmet Selim Baki ile eşi Dr. Yeliz Baki’nin önderliğinde İstanbul Edirnekapı’da, bir okulun bodrum katında çalışmalarına başlayan Barış için Müzik Vakfı bugün artık kendi binasında, semtin sosyal dokusuyla bütünleşerek büyük bir aile oluşturan ve giderek daha çok çocuğu müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Çocukların özel bir yetenek sınavından geçirilmeden müzik yapabildikleri, grup ve orkestralarıyla yurt içinde ve dışında konserler verdikleri Barış için Müzik Vakfı, bugüne dek 6 binden fazla çocuğa ulaştı. Her çocuğun sanata ve müziğe erişim hakkını savunan Vakıf, İstanbul Edirnekapı ve Adalar, Bursa, Eskişehir ve İzmir’deki merkezleri ile çocuklara yaşamlarında yeni ufuklar açıyor.

Barış için Müzik Yaylı Beşlisi bu konserde de, müziğin ve gençlerin enerji veren gücü ile seyircilerin karşısında olacak.

Diğer konserlerde olduğu gibi bu konserin de geliri ilkokul öğretmen adaylarının bursu için kullanılacak.

Biletler biletix ile Caddebostan Migros Biletix gişesinden veya konser öncesi Irmak Kültür Merkezi’nden alınabilir.

www.irmakkulturmerkezi.com