Badem, 9 yıl sonra geri döndü 

2000’li yıllarda çıkardıkları albüm ve yaptıkları şarkılarla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Badem grubu, 9 yıllık aranın ardından Kadıköy’de verdikleri konserle müziğe geri döndü. Bir yeni Badem şarkısı da yolda…

Badem grubunun temelleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde, 90’lı yılların ortasında tanışan üç arkadaşın oluşturduğu üç sesli vokal topluluğuyla atıldı. Grubun adının Badem olmasının nedeni ise Barış, Devrim ve Mustafa’nın baş harflerinin bir araya gelmesi.

Devrim Ünay’ın yurt dışına gitmesiyle gruba yeni üyeler katıldı ve ‘Badem’ adıyla 2005’te ilk albüm yayınlandı. Grubun şu andaki üyeleri: Mustafa Kemal Öztürk, Barış Bahçeci, Doğaç Başaran, Mert Özdemir, Emre Yıldız.

2012’ye kadar üç albüm daha çıkaran grup o yıldan sonra albüm yayınlamadı. İlk albümlerinde özellikle Karacaoğlan şiirlerine yaptıkları bestelerle adından söz ettiren grup, son albümleri ‘Badem ve Konukları’nda ise Cahit Berkay, Nilüfer, Özlem Tekin, Feridun Düzağaç gibi isimlerle beraber şarkılarını seslendirdiler.

9 YIL SONRA GRUP TEKRAR BİR ARADA…

Grup üyeleri 9 yıl boyunca farklı işlere yoğunlaşırken, grubun dağılıp dağılmadığı en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Fakat müjdeli haber 9 yılın ardından geldi. Badem grubu Kadıköy’de 24 Aralık Cuma günü verdikleri konserle müziğe tekrar döndü. Bir sürprizleri daha var: çok yakında yeni şarkıları çıkıyor, yeni albüm de yolda…

Badem grubunun 9 yıllık sessizliğe son verdiği, yeniden müziğe döndüğü Kadıköy konseri vesilesiyle grup üyeleriyle kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

“GÜZEL ŞARKILAR, DOSTLAR BİRİKTİRMİŞİZ”

9 yıl aradan sonra konserle, müziğe dönmek nasıl hissettiriyor?

Mustafa Kemal Öztürk: Konser çok çok keyifliydi, harika bir kalabalık vardı. Benim için tek sıkıntı, sözleri benden daha iyi biliyor olmalarıydı :)) Ama tabii ki unuttuğum sözlerdi de rahatlıkla hatırlamamı sağladıkları için de oldukça rahat bir konser oldu. Biz de takipçilerimiz kadar özlemişiz konser atmosferini, Doğaç’ın olamaması ve onun salkım salkım saçlarına ulaşamamak bir minik kırgınlık yarattıysa da kalpte, Barış’ın bukleleri ile yetinerek durumu çözdüğümü düşünüyorum. Ferhat’a da yıllar sonra bize verdiği güzel katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunalım buradan da.

Emre Yıldız: Manevi açıdan önemi oldukça büyük bir konserdi. Çok güzel bir kalabalık vardı, şarkılar hep birlikte söylendi. Kendi adıma konser tüylerim diken diken olmakla geçti. :) Birçok kez duygusal anlar yaşadım. İyi ki birlikte müzik yapmışız dedim, iyi ki tekrar sahnedeyiz dedim. Zamanında güzel şarkılar biriktirmişiz, güzel dostlar, güzel anılar biriktirmişiz. Bunu da 24 Aralık gecesi Kadıköy Sahne'de bir kez daha görmüş olduk. Gelen herkese çok çok teşekkürler.

Barış Bahçeci: Zaten müzikten kopuk değiliz ama bir arada olmak hepimizi çok mutlu etti. Sanırım henüz 9 yıl olmadı, 6-7 yıl arasında bir noktadayız. Sahne performansımız hiç beklemediğim kadar iyiydi. İnsanlar hep bir ağızdan bütün şarkılarımızı söyledi, enerji çok yüksekti. Pandemi şartlarında İstanbul'da olabilecek en güzel organizasyon diyebilirim. Doğaç gelemediği için bir yanımız eksikti tabi. Ancak Ferhat yıllardır arkadaşımız ve çok iyi bir müzisyen. Sahnede hem güven verdi hem de çok güzel çaldı. Emir ise saksafonuyla çok güzel bir renk kattı. Başka bir taraftan bakınca da bir yandan çalarken bir yandan da Badem'i seyrettim sahnede. Kendi bakış açılarımızı bir kenara bırakıp sahnede bir arada olabildik.

Neden 9 yıl beklediniz, yeniden bir araya gelmeniz nasıl oldu?

Mert Özdemir: Her ilişkide olabileceği gibi bizim de grup olarak bir mola verme ihtiyacımızın olduğu bir dönemdi o dönem. Geçen zaman zarfında herkes biraz kendini dinledi. Biraz kendi hayatına odaklandı. Tekrar bir araya gelmemizde Barış ve menajerimiz Serkan’ın emeği büyük. Bir beste var, ona bakalım ricasıyla başlayan süreci geliştire geliştire bu noktaya getirdiler. Yeni, başka planları olduğuna da eminim :)

YENİ ŞARKILAR GELİYOR

Yeni albüm gelecek mi? Gelecekse nasıl bir albüm olacak?

Barış Bahçeci: Yeni albüm gelecek umarım. İşe başlama noktasında aklımızda albüm yoktu, yapabilirsek bir araya geldiğimiz bir konser yaparız diye düşünüyorduk. Ama menajerimiz Serkan' ın yapımcılık ve menajerlik konusunda güzel bir vizyonu var. ‘Single single ilerleyeceğimiz bir albüm projesine ne dersiniz?’ dedi. Ardından Moğollar'ın Ustalara Saygı albümüne dahil olduk. Birden kendimizi yine yoğun şekilde yapım işlerinin içinde bulduk. Bunun için ayrıca mutluyum, çünkü daha genç nesil ve çocuklarımız, bizi bu yönümüzle bu kayıtlardan tanıyacak.

9 yıldır müziğin nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz? Geçmişe göre gençler farklı tarzları, türleri denemeye daha meyilli diyebilir miyiz?

Mustafa Kemal Öztürk: Müzik de hayat gibi gelişiyor ve değişiyor. Yeni bir nesil, yeni nesil şarkılar, yeni soundlar deniyor ve onların yeni nesil takipçileri oluşuyor. Bu gayet doğal ve beklenen bir süreç. Bu noktada değişen beklentilere ayak uydurabilen sanatçılar popülerliklerini devam ettirebiliyorlar ya da diğer bir senaryo geçerli olabiliyor. Yaptıkları müzik zaman içinde değerini kaybetmeyen kaliteyi barındırıyorsa klasikleşerek yeni nesilde de hayat buluyor. Bunlar haricinde de senaryolar mevcut tabii ki. Biz de bu iki senaryonun bir yerlerinde bulunmayı arzuluyoruz. Elbette bunu ürettiğimiz müzikler ve zaman belirleyecek.

“2 ŞARKI KAYDETTİK”

Covid-19 özellikle sanatçıları çok fazla zorladı. Sizin açınızdan salgın süreci nasıl geçti?

Emre Yıldız: Bu süreç sadece sanatçıları zorlamadı. Baktığınız zaman tüm dünyanın etkilendiği bir dönem oldu. Fakat evet müzisyenler en fazla zorlanan topluluktu diyebiliriz. Kişisel olarak ben de zor bir dönem geçirdim. Mesleğinizi icra edemiyor olmak ve bir daha ne zaman sahneye çıkacağınızı bilememe belirsizliği insanı psikolojik olarak yıpratıyor. Badem olarak ise bir süredir beraber müzik yapmadığımız için pandemi sürecinde aşırı etkilendik diyemem. Hatta tam tersi :) Herkesin kendi imkanlarıyla bir şeyler kaydedip müzik yapabildiğini görmek bizde de bir aydınlanma yarattı. Daha önce sadece Mustafa'nın stüdyosunda kayıt yapabiliyorken pandemi döneminde ben kendi stüdyomda davulları çaldım. Mert evinde gitarları çaldı. Doğaç bas gitar kayıtlarını İngiltere'deki evinden yapıp gönderdi. Bu anlamda Barış'ın çabaları tekrar müzik yapmamızda önemli bir etkendir. Menajerimiz Serkan Fidan ile birlikte harekete geçip tekrar bir araya gelmemizi sağladılar. Yakında yayınlanmak üzere 2 şarkı kaydettik. En azından bu olumsuz süreci kendi lehimize çevirmiş olduk diyebilirim.



