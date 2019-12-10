Ayaklarıyla çizdi, resimleri ile hayran bıraktı

Semra Çelik’in sergisini gezen Dilek İmamoğlu ve Rojvan Odabaşı ressamın ayaklarıyla çizdiği resimlere hayran kaldı

Geçirdiği kaza sebebi ile iki kolunu kaybeden ve ayaklarıyla resim çizen ressam Semra Çelik’in Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Geniş Zamanlar” adlı kişisel sergisi büyük beğeni topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın eşi Rojvan Odabaşı da Semra Çelik’in sergisini gezenler arasındaydı.

5 yaşındayken geçirdiği bir kaza nedeniyle iki kolunu da kaybeden ve resimlerini ayakları ile çizen ressam Semra Çelik’in rüyalarından yola çıkarak çizdiği resimler büyük beğeni topladı. Dilek İmamoğlu ve Rojvan Odabaşı, Çelik’in eserlerini inceleyerek, beğenilerini dile getirdi.

Resimlerini "var olmanın karşılığını bulmak" fikrinden yola çıkarak yaptığını belirten Semra Çelik, resim tutkusunu şu sözlerle anlattı: “Yaptığım çalışmaların yaşadığıma dair bir belge olmasını istiyorum. Hayatta bir hiç olmak değil bir iz olmak için çabalıyorum.” Doğal renklerin ve figürlerin kullanıldığı yağlı boya tablolardan oluşan sergi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat fuaye alanında görülebilir.