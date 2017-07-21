Avanak Avni, "babası" Oğuz Aral ile Kadıköy’de

Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri Avanak Avni heykeli , Oğuz Aral heykeliyle birlikte Hasanpaşa'daki Karikatür Evi'nin önüne dikildi

Kadıköy Belediyesi ,Hasanpaşa’daki Karikatür Evi’nin önüne ünlü karikatür tiplemelerinden Avni’nin heykelini dikti. Heykeltraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan Avni heykelinin yanına, Avni tiplemesinin çizeri Oğuz Aral’ın heykelini de yapan Heykeltraş Yunus Tonkuş, “Oğuz Aral, Türk karikatürünün en ünlü ustalarından. Avni’nin de ustası. Avni aslında saf ama hafif kurnaz, inanılmaz bir tipleme. Bunu yaparken düşündüğüm, tarihi bina restore edildi Kadıköy’e karikatür evi olarak kazandırıldı. Onun içine de farklı heykeller koyduk. İstedik ki Avni, ustasına karikatür evini göstersin” dedi.

Avni’ye karikatürdeki aynı tiplemesini vermek için gayret gösterdiğini ifade eden ve insanların fotoğraf çektirebileceği ebatlarda yapmaya özen gösterdiğini anlatan Yunus Tonkuş heykelin bronzdan yapıldığını söyledi.

Heykelin konulması sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Şengün, Başar Necipoğlu, Bahar Yalçın da bulunurken, Başkan Nuhoğlu, Heykeltraş Yunus Tonkuş, başkan yardımcıları ve çalışanlarla birlikte heykelin yanında objektiflere poz verdi.

Oğuz Aral’ın 1973 yılında çizmeye başladığı çizdiği Avanak Avni’nin maceraları Türkiye sınırlarını aşıp Güney Afrika'daki ırkçı olaylara karşı, Meksika'da ise ABD karşıtı gurupların sembolü olmuştu. Oğuz Aral Gırgır Dergisi’nin el değiştirmesinden sonra 1990 yılında çıkarmaya başladığı dergiye Avni adını vermişti. Avni dergisi 1996'ya kadar yayınını sürdürmüştü. Oğuz Aral’ın 2004’te hayata veda edişinin ardından, Penguen dergisi çizerleri Oğuz Aral'ın anısına Avni'nin karikatürlerini kendi kalemlerinden çizmişlerdi.

KARİKATÜR EVİ’NİN KONUKLARI

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin 20 Temmuz Perşembe günü de yurt dışından ziyaretçileri vardı. Karikatürcüler Derneği’nin düzenlediği 37. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Jüri üylerinden Viktor Kudin (Ukrayna), Pavel Konstantin (Romanya), Vladimir Semerenko (Rusya), Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya), dernek başkanı Metin Peker ve üyesi, karikatürist Mahmut Akgün, Karikatür Evi’ni ziyaret ederek bilgi aldı.