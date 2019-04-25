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Arp ve keman konseri

  İDSO DenizBank Konserleri İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor

Arp ve keman konseri
Gökçe UYGUN

Her Cuma akşamı İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde ( CKM )  Nisan ayının son konserini düzenliyor. Konserde Orkestra Şefi Nikos Haliassas yönetiminde  solist Merve Kocabeyler  (arp ) ve solist Olgu Kızılay’a (keman) eşlik edecek. Konserde; Christos Papageorgiu’nun “ Keman Konçertosu”, Claude Debussy’nin “ Danses Sacree Et Profane” ve Georges Bizet’in “ armen Süit Numara 1&2“ eserleri icra edilecek.

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