Anadolu Ateşi’nden 17. yıl gösterisi

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek Türkiye’yi dünyaya dans ile tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2018 yılında 17.yılını repertuvarında yenilikler ile kutlamaya hazırlanıyor. 17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciye gösteri yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 12-13 Ocak tarihlerinde 200 dansçısıyla Ülker Sports Arena’da sahne alacak. Gösterilerin biletleri ise Biletix’te satışa sunuldu.

Doğu ile batı kültürlerini buluşturan dans topluluğu Anadolu Ateşi, Troya projesiyle Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı vesilesi ile 12 Ocak tarihinde Ülker Sports Arena’da İstanbullu seyircisiyle kutlayacak.

13 Ocak tarihinde ise Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini harmanlayarak izleyenlere muhteşem bir dans ziyafeti sunan Anadolu Ateşi projesi, 17. yılını ve 5 bininci gösterisini yine Ülker Sports Arena’da gerçekleştirecek.