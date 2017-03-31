Alacakaranlık Dergi geliyor

Kadıköylü bir grup “korkufilmisever”, içinde sadece korku filmlerine dair yazıların ve illüstrasyonların yer alacağı Alacakaranlık’ı çıkarmaya hazırlanıyor

“Korktuğunuz, unuttuğunuz, bir daha asla izlemek istemediğiniz, belki üzerine saatlerce konuştuğunuz ama hep bir yerlerde kapalı tuttuğunuzu sanıp asla aklınızdan çıkartamadığınız yaratıkları, katilleri, cadıları, akıl hastalarını yeniden ve daha önce hiç düşünmediğiniz karanlık taraflarıyla görmeye hazır olun: Alacakaranlık Dergi ile sakındığınız her şey artık aramızda!”

Velespit Yayınları bünyesinde okuyucuyla buluşacak, aylık süreli yayın Alacakaranlık Dergi’nin içeriği tamamen korku sineması ile alakalı. 1 Nisan günü raflarda bulabileceğiniz Alacakaranlık Dergi, yurt sathında birçok satış noktasından temin edilebilecek.

Kaya Özkaracalar önderliğinde çıkan “Geceyarısı Sineması” dergisi gibi Alacakaranlık da, aynı yola baş koymuş bir avuç insanın emeğiyle çıkan bir dergi. Giovanni Scognamillo’nun telif eserleriyle korku sineması ile gerçek manada tanışan, Metin Demirhan’ın kes-yapıştır fanzinleri ile “fanatik”leşen insanların çıkardığı bir “magazin” yalnızca. Korku kültürüne emeği geçen insanlara, kitaplara, dergilere, filmlere, film karakterlerine, bir başka deyişle tanımlaması hem kolay hem de bir o kadar zor olan yaratılışlarındaki korku duygusuna sahip olup da onunla barışık olmayı başarabilenlere karşı bir saygı duruşu. Alacakaranlık’ı öne çıkaran unsurlardan bir tanesi ise korku filmlerine yönelik illüstrasyonların yer alması. Yasin Karakaya’nın kara kalem çizimleri derginin ilk sayısının sayfalarına şimdiden basılmış durumda. Kullanılacak görseller de mümkün olduğunca kişisel koleksiyonlardan temin edilecek orijinal ürünler. Böylece özgün yazıların yanı sıra türün meraklıları için daha önce karşılaşmadıkları görseller ve illüstrasyonlar da sunulmuş olacak. Dergi 1 Nisan’da raflarda olacak. www.alacakaranlikdergi.com