Haftalık Bağımsız Gazete 14 Nisan 2018
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Ahmet Ümit Kadıköylülerle buluşuyor

Ahmet Ümit Kadıköylülerle buluşuyor
GazeteKadıköy

Yazar Ahmet Ümit, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde “İnsanlığın vicdanı olarak edebiyat” konulu söyleşide edebiyat tutkunlarıyla bir araya geliyor.

14 Nisan Cumartesi 14.00’te polisiye romanların ustası Ahmet Ümit “Kırlangıç Çığlığı” adlı yeni kitabının olay örgüsünde “Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem!” sorusunu kendine has üslubuyla cevaplayacak. Söyleşinin ardından Ahmet Ümit son kitabı “Kırlangıç Çığlığı”nı imzalayacak.

14 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek söyleşiye katılım ücretsiz.

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