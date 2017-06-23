Adalete Yürüyen Ülkenin Umut Olan Kitap Fuarı

Belgesel yapımcısı Esra Alkan'ın Haydarpaşa Kitap Günleri'ne dair yazısını paylaşıyoruz

Belgesel yapımcısı- yazar Esra Alkan Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri'ne dair duygularını gazetemize gönderdi. Alkan'ın Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşen Kitap Günleri ile ilgili yazdığı yazıyı paylaşıyoruz.

9 gün Haydarpaşa Garı’nda, Kadıköy Kitap Günlerindeydik.

Nefeslendik!

Nefes aldık!..

Buluştuk!

Ne çok olduğumuzu anladık, umutlandık! İçten gülebildik… Çok iyi geldi… Teşekkürler Kadıköy Belediyesi.

Tam 9 gün, Turhan Günay da oradaydı. Kim “yoktu” diyebilir!..

Kime sorarsan sor, herkes “buradaydı “diyecek. Çaresi yok… Bir katil tutuklanabilir. Bir hırsız tutuklanabilir. Bir tecavüzcü tutuklanabilir. Ama sorarım size hangi beyin hapishaneye sığar?

Kadıköy Kitap Fuarı biteli 1 hafta oldu. Ama hep aklımda. Nereye gitsem, nereye baksam depreşiyor. Nasıl depreşmesin! Örneğin, geçen gün Taksim’deydim. Taksim tutsak. Heykel çepeçevre sarılmış. Tamirat var yazıyor levhada ama hiçbir tamirci göremedim. Meydan öylece suskun, sanki beklemede.. Sonra, terkedilmiş binaların hüznü battı gözüme ve AKM’ye döndü yüzüm. Yapayalnız binada üç beş kırık cam, karadelik gibi içine aldı anılarımı…

Arkamı döndüm, büyük bir tak ve ortasında bir kapı ve kapının üzerinde “Festival Heyecanı Beyoğlu’nda“ yazıyor. Yazmakla olmaz ki! Taşlar bile boynunu bükmüş. Heyecan ne kelime! Ölü toprağı serpilmişçesine meydanın her yerinde hüzün… İçim acıdı.

Şimdi Beyoğlu’ndayım. Daha dört beş yıl öncesine kadar hissettiğim sıcaklıktan, evimin huzurundan eser kalmamış. Mahallem değişmiş. Sağım solum yabancı, hemen her dükkan Arapça.

Oysa yaşadığımı hissederdim ben Beyoğlu’nda. Yıllarca çalıştığım BİLSAK Bilim Sanat Kültür Merkezi’nden iki sokak ötesindeki Beyoğlu’nu tanıyamıyorum artık.

Taş dondu.

Hava durdu, boğuluyorum.

Sesim çıkmıyor, yazıyorum…

Her “şer”den bir hayır çıkartarak yaşıyoruz ama nereye kadar!

9 gün Kadıköy’de Haydarpaşa Kitap Fuarı’nda biriktirdiğimiz yeni dostluklarımızı, şevk ve hazzı kaybetmemek için Kadıköy sınırlarından çıkmamak mı gerek?

Bu anlamda Kadıköy Kitap Günleri, ülkedeki tüm olumsuzluklara rağmen çok iyi geldi hepimize. Umutlarımız yeşerdi. En eski Tepebaşı TÜYAP ruhu, dokuzuncusu yapılan Kadıköy Kitap Günleri'nde kanımıza girdi, Haydarpaşa Garı'nın renkli vagonlarında damarlarımızda dolaştı. Hepimize can oldu. Özlediğimiz okuyucusuyla, yazarıyla, yayınevleriyle, çalışanlarıyla, organize edenleriyle çölde bir vaha yaşandı ya!.. Bunu görmek, solumak ve koklamak lazım, bunun değerini bilmek lazım.