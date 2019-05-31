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Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın artık bir gelenek haline getirdiği “Yaz Oyunları” 11 Haziran Salı günü başlıyor

Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor
GazeteKadıköy

Sezon boyunca beğeniyle izlenen Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hastalık Hastası, Bizim Aile, Amanvermez Avni ve Cibali Karakolu oyunlarının yer aldığı “Yaz Oyunları,” 11-16 Haziran günlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenecek. 

Biletler, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/  adresinden alınabilir. Oyunların konuları ise kısaca şöyle:

Felatun Bey ile Rakım Efendi: Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.

Hastalık Hastası: Moliere bu oyunda; saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alır.

Bizim Aile: Sadık Şendil'in ölümsüz eseri “Bizim Aile” Sinem Bayraktar uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Müzikli oyunda emeğin ve sevginin gücü bir aile sıcaklığında gösteriliyor.

Amanvermez Avni: Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı eseri Selçuk Yüksel oyunlaştırıp yönetti.

Cibali Karakolu: Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Felatun Bey ile Rakım Efendi             11 Haziran 2019 Salı                             21.15

Hastalık Hastası                                 12 Haziran 2019 Çarşamba                   21.15

Bizim Aile                                            13 Haziran 2019 Perşembe                   21.15

Amanvermez Avni                               15 Haziran 2019 Cumartesi                   21.15

Cibali Karakolu                                    16 Haziran 2019 Pazar                          21.15

Etiketler; #İBB Şehir Tiyatroları #harbiye cemil topuzlu #açıkhava #yaz oyunları
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