Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın artık bir gelenek haline getirdiği “Yaz Oyunları” 11 Haziran Salı günü başlıyor

Sezon boyunca beğeniyle izlenen Felatun Bey ile Rakım Efendi, Hastalık Hastası, Bizim Aile, Amanvermez Avni ve Cibali Karakolu oyunlarının yer aldığı “Yaz Oyunları,” 11-16 Haziran günlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelenecek.

Biletler, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden alınabilir. Oyunların konuları ise kısaca şöyle:

Felatun Bey ile Rakım Efendi: Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.

Hastalık Hastası: Moliere bu oyunda; saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alır.

Bizim Aile: Sadık Şendil'in ölümsüz eseri “Bizim Aile” Sinem Bayraktar uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Müzikli oyunda emeğin ve sevginin gücü bir aile sıcaklığında gösteriliyor.

Amanvermez Avni: Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı eseri Selçuk Yüksel oyunlaştırıp yönetti.

Cibali Karakolu: Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Felatun Bey ile Rakım Efendi 11 Haziran 2019 Salı 21.15

Hastalık Hastası 12 Haziran 2019 Çarşamba 21.15

Bizim Aile 13 Haziran 2019 Perşembe 21.15

Amanvermez Avni 15 Haziran 2019 Cumartesi 21.15

Cibali Karakolu 16 Haziran 2019 Pazar 21.15