Açık havada orkestrayla sinema keyfi

Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema Haftası kapsamında 7 ülkeden 7 film Kalamış Parkı’nda izleyiciyle buluşacak

Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema Haftası’nda Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek.

22 Temmuz Pazartesi günü, sinemanın unutulmaz Şarlo’su Charlie Chaplin’in ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak – The Kid, Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. Film, Orçun Orçunsel yönetimindeki 46 kişilik Avrasya Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği, Chaplin’in bizzat bestesi olan görkemli müzik eşliğinde izlenecek.

YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA HAFTASI

22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Park’ında yazlık sinema keyfini Sinematek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Sinematek/Sinema Evi’nin hazırladığı seçkide beyaz perdenin unutulmaz klasiklerinin yanı sıra farklı coğrafyaların ilham verici hikâyeleri yer alıyor. Her akşam 21.00’de yer alan gösterimlerde Chaplin’in filmi Yumurcak’ın yanı sıra İtalya’dan Giuseppe Tornatore’nin “Cennet Sineması”, Arjantin’den Fernando Solanas’ın “Tangolar, Gardel’in Sürgünü” , Fransa’dan Jacques Demy’nin “Cherbourg Şemsiyeleri”, Çin’den Wong Kar-Wai’nin “Aşk Zamanı”, Tunus’tan Salma Baccar’ın “Kadınlar Koğuşu” ve Türkiye’den Başar Sabuncu’nun Zengin Mutfağı filmleri seyirciyle buluşacak.