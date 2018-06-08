68 yıldır süren bir gelenek: Yazma Şenliği

Bedri Rahmi Eyüboğlu Geleneksel Yazma Şenliği’nin 68.si geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Eyüboğlu ailesinin yok olmaya yüz tutan yazma sanatının yegane temsilcisi olarak düzenlediği şenliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katılırken yazmalar masa örtüsü, elbise, peştamal gibi formlarda sergilendi.

Yazma şenliği 1950 yılından beri şu anda Mavi Kaplumbağa Sanat Evi’ne dönüştürülen Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun evinde düzenleniyor. Her yılın Haziran ayının ilk Cumartesi-Pazar günlerinde yapılan şenlikte bu sene, 10 ay boyunca üretilen yüzlerce eser satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelirler bir sonraki seneye hazırlık için kullanılıyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile şenliği ziyaret etti. Sabahattin Rahmi Eyüboğlu tarafından ağırlanan Aykurt Nuhoğlu ve Aykut Erdoğdu Bedri Rahmi’nin evini gezdi, Eyüboğlu’nun kendi eserlerini yakından görme, eserlerini ürettiği ortamı tanıma fırsatı buldu. Şenlik 2-3 Haziran’da 10.00’da başlarken 20.00’a kadar ziyaretçilerini ağırladı.

Eyüboğlu yazmacılıkla nasıl tanıştı?

Şenliğe ev sahipliği yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, yazma sanatıyla dedesi Eyüboğlu’nun tanışmasını şöyle anlattı: “Bedri Rahmi Eyüboğlu yazmacılıkla Fransa’ya gittiğinde tanışıyor. Sergi fikri de o yıllarda ortaya çıkıyor. Paris’teki İnsanlık Müzesi’ne gittiğinde orada Anadolu’dan Türkiye’yi temsil eden hiçbir eserin olmadığını görüyor. Çok üzülüyor buna. Bu kadar medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’dan nasıl olur da bir parça olmaz diye. İstanbul’a gelip bu müzeye girebilecek sanatları araştırıyor. Bir sürü sanat keşfediyor ama oltasına yazmacılık takılıyor. Nedeni de şu: kendi motiflerini bu sanatla çoğaltıp halka indirebileceğini, daha düşük fiyatlara satabileceğini düşünüyor. Ondan dolayı 1950’den sonra Bedri Rahmi, yazma sanatı üzerine araştırmalar yapıyor. Bütün talebelerine yazma yapmalarını emrediyor. Yapılan yazmalarla sene sonlarında sergiler düzenliyor, o sergilerden kazanılan parayla da atölyeye malzeme alıyor. Anadolu’dan gelerek bu sanatla uğraşan öğrencilerine de yardım etmiş oluyor.”

68 yıldır Bedri Rahmi’nin kendi evinin bahçesinde süren geleneği, babası Mehmet Hamdi’nin 2009’daki ölümünün ardından Sabahattin Rahmi Eyüboğlu sürdürüyor. Yazmacılık atölyesi sürekli olarak açık ve Kalamış yazmacıları adıyla toplanan sanatçılar burada üretimlerine devam ediyor. Sabahattin Rahmi Eyüboğlu ayrıca çalışmaları eşi Sibel Eyüboğlu ile birlikte yürütüyor.

Stantların hepsi ailenin kendi üretimlerinden meydana geliyor. Bazı stantlarda masa örtüsü, bazılarında tülbentler, panolar var. Başka sanatçıları da çağırdığımız oldu ama ne yalan söyleyeyim buraya gelen daha çok Eyüboğlu üretimlerini görmek istiyor. Bizim sergilerimiz her sene Haziran ayının ilk Cumartesi - Pazar günlerinde düzenleniyor.

Yazmacılık bir aile geleneği

Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911-1975 seneleri arasında yaşamış, resimleri, yazıları, şiirleri, yazmaları ile adından söz ettirmiştir. Yazmacılık sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, eşi ressam Eren Eyüboğlu ile yazmaya yeni yorumlar getirip ardında birbirinden özel motifler bıraktı.

Aile geleneği haline gelen yazmacılık sanatını oyma tekniğiyle geliştiren Mehmet Hamdi Eyüboğlu yaşamının sonuna kadar çalışmalarını sürdürdü. Medeniyetin izlerini taşıyan yazmalar, yastık kılıfı, masa örtüsü, yatak örtüsü, peştamal, pareo, elbise gibi formlarda satışa sunuluyor.