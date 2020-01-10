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40 yıllık bir serüven: Eskiden-Yeniden

Mustafa Delioğlu’nun “Eskiden-Yeniden” adlı resim sergisi, 7-26 Ocak tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor

40 yıllık bir serüven: Eskiden-Yeniden
GazeteKadıköy

Simge KANSU

Mustafa Delioğlu’nun 17.sergisi olan “Eskiden-Yeniden”, açılış gününde büyük ilgiyle karşılandı. Sanatçı’nın 65 eserinin bulunduğu sergi, desen ve boyama teknikleriyle ön plana çıkıyor. Figürlere hayat veren güçlü ışık ve leke uygulamaları, eserlerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Serginin adının “Eskiden-Yeniden” olmasının sebebi, sanatçının hem eski işlerine hem de yeni işlerine yer vermiş olması: “Burada bulunan 65 resim arasında 15 yıllık olanlar da var, 2020’de başlanıp bitmiş olanlar da.”

Sergide bulunan eserlerin dışavurumcu işler olduğunu söyleyen Delioğlu, çok fazla sergi açmadığını ve eserler olgunlaştıkça sergi açmak gerektiğini dile getirdi: “Ben okullu değilim, çocukluğumdan beri kendimi bu alanda yetiştirdim. Benim ayrıca çocuk kitapları resimlerim var, bu yaklaşık 40 yıllık bir serüven. Ortalama 1000-1500 kitap resimledim. İllüstrasyonlarımda da resimlerimde de belli bir tekniğim yok. Başladığım zaman resim beni nereye götürürse oraya gidiyorum. Bu sergide çok farklı teknikler varmış gibi duruyor ama hepsinin doku olarak beraberlikleri var.”

Mustafa Delioğlu, 45 yıl önce kurduğu atölyesinde sanat hayatına devam ediyor.

Etiketler; #Mustafa Delioğlu #sergi #ckm
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