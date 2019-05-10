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“35. Genç Günler” başlıyor

Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği 35. Genç Günler, 20 Mayıs’a kadar pek çok etkinlikle devam edecek

“35. Genç Günler” başlıyor
Gazete Kadıköy

35. Genç Günler, 9-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında 94 seans oyundan oluşan dopdolu bir programla Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kâğıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde seyirciyle buluşacak.

Etkinliklerde, lise gruplarının 35 seans, konservatuvarların 23 seans, üniversite tiyatro kulüp ve topluluklarının 19 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 9 seans, İBBŞT Genç Tiyatro’nun 6 seans, İBBŞT Darülbedayi Atölyesi’nin 2 seans oyunu sahne alacak.

35. Genç Günler’de Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı,” Anton Çehov’un “İvanov” Goethe’nin “Faust” William Shakespeare’in “Hamlet” Dostoyevski’nin “Öteki Ben” gibi klasik eserleri, genç tiyatrocuların performansıyla sahnelenecek.

ASLI ALTAYLAR’A ÖDÜL

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar’a veriliyor. Ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. 35. Genç Günler’in tüm etkinlikleri ücretsiz. Davetiyeleri sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları gişelerinden temin edebilirsiniz.

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