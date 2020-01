3 günde kısa kısa filmler

Türkiye’nin tek kısa film yapılanması olan Kısa Film Yönetmenleri Derneği’nin “Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali”, 27-28-29 Ocak’ta Kadıköy’de yapılacak. Ücretsiz festival, izleyicileri 3 gün boyunca Barış Manço Kültür Merkezi’nde yerli ve yabancı kısa filmlerle buluşturacak.

Türkiye’de kısa filmin gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla Ocak 2018’de kurulan ve 230 yönetmen üyesi olan Kısa Film Yönetmenleri Derneği (KFYD), iki yıldan az zamanda pek çok projeye imza attı ve Türkiye’de 30 şehirde birçok sinema etkinliği gerçekleştirdi. Derneğin bir projesi olarak ortaya çıkan ve Türkiye'de üretilen nitelikli kısa filmlerin yapım öykülerinin anlatıldığı Kısa Filmin Öyküsü isimli kitap 20182de basıldı. Aynı yıl 7 üniversitenin iş birliğiyle başlayan KFYD Üniversite Gösterimleri, geçtiğimiz yıl 15 üniversiteyi kapsayacak şekilde genişletildi ve dernek tarafından oluşturulan seçkiler binlerce üniversite öğrencisi ve yerel nüfusla buluşturuldu.

Kadıköylü sinemaseverler ise KFYD’yi “Ustalarla Buluşma Söyleşileri Dizisi”nden tanıyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen söyleşi dizisi çerçevesinde Ezel Akay, Uğur İçbak, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Ali Aga ve Ercan Kesal gibi Türkiye sinemasının önde gelen isimlerini Kadıköylü sinemaseverlerle buluşturan dernek; şimdi yeni projesi “Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali” ile yine Kadıköy’e konuk olmaya hazırlanıyor.

EN İYİLER EN İYİLERİ SEÇİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün sponsorluğu, Kadıköy Belediyesi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nin mekân ve tanıtım desteğiyle hazırlanan festival, kısa film alanında yapımcı ve yönetmenlerin nitelikli yeni filmler üretmesine destek olmayı ve kısa film yapım olanaklarını artırmayı amaçlıyor. Ücretsiz festival Top Shorts; özgün, nitelikli ve sadece en iyi filmlerin yarışabileceği bir kısa film festivali olarak tasarlandı. Festivalde uluslararası ve ulusal olmak üzere 2 ana yarışma kategorisi bulunuyor. Ulusal Yarışma kategorisinde sadece Kısa Film Yönetmenleri Derneği’nin belirlediği festival standartları uyarınca Altın Festival ünvanı kazanmış festivallerin finalist filmleri yarışacak. 100’den fazla yönetmen, yapımcı, senarist, görüntü yönetmeni, oyuncu ve film akademisyeninin birlikte jüri üyeliği yaptığı Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali’nde toplamda 28 finalist film 12 kategoride verilecek ödüller için yarışıyor.

YÖNETMENLERE SÖYLEŞİLER

3 gün boyunca 12.00’da başlayıp 21.00’a kadar devam edecek olan festival, yerli ve yabancı finalistleri İstanbul’da ağırlayacak. Festival, İstanbullu sinemaseverleri sadece filmlerle değil gösterimler sonrasında yapılacak söyleşiler sayesinde yönetmenlerle de buluşturacak. Festival, Barış Manço Kültür Merkezi’nde 27 Ocak Pazartesi günü saat 13:00’de gerçekleşecek olan açılış kokteylinin ardından açılış filmi olarak 1956 yapımı bir Fransız filmi olan Kırmızı Balon (Le Ballon Rouge, Albert Lamorisse) ile başlayacak. Kısa film tarihine verdiği önemi Türkiye özelinde de vurgulamak isteyen Top Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali, bu bağlamda Hilmi Etikan’a Kısa Film Emek Ödülü verecek.

TAK’TA FİLM TASARIMI

Festival kapsamında bir de bütünlüklü bir film tasarım platformu olan “Top Shorts Film Design” hazırlandı. Yönetmenleri sektör profesyonelleriyle buluşturmayı hedefleyen Film Design kapsamında 27-28-29 Ocak tarihlerine TAK (Tasarım Atölyesi Kadıköy) bünyesinde çeşitli atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Film Design kapsamında yapım desteği amaçlı bir de senaryo yarışması yapılacak. 10 finalist senaryonun yarışacağı Film Design’da kazanan senaryoya sağlanacak olan katkı, sadece proje geliştirme desteğiyle sınırlı olmayıp projenin tamamlanmasına olanak sağlaması; senaryo geliştirmeden prodüksiyon ve post prodüksiyona kadar film yapım sürecinin tüm aşamalarını kapsaması bakımından Türkiye’nin ilk bütünsel film tasarımı ödülü olacak.

PROGRAM

27 Ocak 2020 Pazartesi

Ulusal Kurmaca Finalistleri 13:00 – 14:00

Açılış Kokteyli 14:00 – 14:45

Açılış Filmi Kırmızı Balon (1956) 15:00 – 17:00

Ulusal Kurmaca Finalistler

Fegere, Her Şey Yolunda, Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi

Söyleşi: Cahit Kaya Demir, Metehan Şereflioğlu, Erinç Durlanık

Moderatör: Mehmet Emrah Erkanı

17:30 – 19:30

Yabancı Belgesel Finalistleri

Gateway to the past, My theatre, Time machine, Unbecoming

Söyleşi: Omar Alazzawi / Moderatör: Mehmet Emrah Erkanı

28 Ocak 2020 Salı

13:00 – 15:00

Ulusal Kurmaca Finalistler

Sevinç Vesaire, Tahtakurusu, Beyaz Bir Gece

Söyleşi: Kurtcebe Turgul, Özgürcan Uzunyaşa

Moderatör: Mehmet Emrah Erkanı

15:30 – 17:00

Ulusal Kurmaca Finalistler

Reddedilen, Kulak Misafiri, Kömür

Söyleşi: Onur Doğan, Ahmet Toğaç, Reşat Fuat Çam / Moderatör: Ayla Kanbur

17: 30 – 19:00

Uluslararası Kurmaca Finalistler

Slaughter, Antifeminist, Socks and Robbers, Minor Key. Second Childhood

Söyleşi: Sofija Sztepanov, Izzy&vic vaughan / Moderatör: Ayla Kanbur

29 0cak 2020 Çarşamba

13:00 – 14:45

Ulusal Kurmaca Finalistler

G.K., Bare Giran, Servis, Balık Kraker

Söyleşi: İnan Erbil, Yılmaz Özdil, Ramazan Kılıç, Yiğit Evgar / Moderatör: Ayla Kanbur

15:00 – 17:00

Ulusal Kurmaca Finalistler

Taş, Tor, Kefaret yağmuru

Söyleşi: Alican Yücesoy, Ragıp Türk, Veysel Çelik / Moderatör: Korhan Günay

17:30 – 19:00

Ulusal Belgesel Finalistleri

Kusurlu, Uçan Adam, Uçurtmanın Peşinde

Söyleşi: Bilen Sevda Könen, Anıl Tokur, Nusret Oğuzhan Yıldız, Uğur Ersöz

Moderatör: Canan Çelik

20:00 Kapanış Kokteyli

21:00 Ödül Töreni

https://www.kisafilmder.org/program