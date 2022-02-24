Haftanın Sinevizyonu

Beni Sevenler Listesi

Ünlülerin mahallesi Cihangir’in en ünlüsüdür Yılmaz. Popüler sinemacı ve oyuncuların uyuşturucu satıcısı ve yakın arkadaşıdır. İstanbul’da başlayan uyuşturucu operasyonlarıyla artık uyuşturucu bulamaz ve içinde artık sevilmeyeceğine dair bir paranoya hâsıl olur. Bu paranoya ona her geçen zaman daha büyük riskler aldıracak, Yılmaz sevilme vahametiyle yavaş yavaş yok olacaktır. Emre Erdoğdu’nun yönetmenliğini yaptığı ödüllü filmin başrollerinde Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Nazlı Bulum oynuyor. Film 25 Şubat’ta sinemalarda.

Bir Tutam Açlık

Yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten örnek bir aile hayatı sürerler, mükemmel ebeveyndirler, her şeyin en iyisini isterler. Bu meziyetlerin yanına bir de Danimarka’nın en iddialı lokantasını açma hayalini katarlar. İşin yürümeyeceğini düşünen arkadaşlarına rağmen lokantayı açarlar, hatta Danimarka gurme çevrelerinde isimleri sık sık duyulmaya başlar. Yemek dünyasının zirvesindekilere nasip olan Michelin yıldızını almayı kafalarına koysalar da hayat farklı yönde akmak için direnç gösterir. Mutfaktaki gerilimle hayattaki romantizmin ritmi her zaman birbirini tutmaz. Danimarka-İsveç ortak yapımı olan Nordik sinemanın örneği film, 25 Şubat’ta vizyona girenler arasında.

Kadıköy Sineması

BENİ SEVENLER LİSTESİ: 13.30, 15.15, 19.00

6 NUMARALI KOMPARTIMAN: 14.00, 17.00, 19.30

BERGMAN ADASI: 21.30

DRIVE MY CAR: 16.00, 20.40

KARANLIK KIZ: 2 Mart Çarşamba - 20.40

Adres: Bahariye Cad. No:26 Tel: (216) 3377400