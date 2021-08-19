Haftanın Sinevizyonu

Collective

Alexander Nanau’nun belgeseli, Romanya’daki dev bir sağlık skandalını ortaya çıkararak hükümet ile sermaye sahiplerinin binlerce insanın hayatını nasıl tehlikeye attığını gözler önüne seriyor. Bükreş’teki Colectív gece kulübünde 2015’te çıkan bir yangınla başlayan belgesel, yanıkları ölümcül olmasa da neden pek çok hastanın hastanelerde hayatını kaybettiği sorusunun peşine düşüyor. Bir gazetede konuyu araştıran ekiple birlikte izleyici de bu soruya dair kan dondurucu cevaplar buluyor. İşlevselliğini kaybetmiş bir sağlık sisteminin defolu parçalarını keşfeden ekip, araştırmacı gazeteciliğin siyasi bir eylem pratiği için önemini yeniden hatırlamamızı sağlıyor. Adeta bir gerilim filminin temposuna sahip Colectív, yalnızca yılın en iyi belgesellerinden değil yılın en iyi filmlerinden de biri. Colectív, Romanya’nın Oscar adayı oldu. 20 Ağustos’ta sinemalarda.

Druk

Bir doğum gününde bir araya gelen 4 öğretmen, kanlarında doğuştan alkol eksikliği olduğu ve bu eksikliğin gün boyunca kontrollü alkol tüketimiyle kapatılması sonucu, insanın potansiyeline ulaşacağını ileri süren teoriden hareketle bir deneye girişirler. Hepsi lise öğretmenleri olan dört arkadaş, kanlarında sabit bir alkol seviyesi bulundurarak hayatlarını iyileştireceklerine dair bir teoriyi test ediyor. Mads Mikkelsen’in oyunculuğuyla yine göz doldurduğu film, geçen yıl pandemi nedeniyle vizyona giremeyenlerden. Nihayet 20 Ağustos’tan itibaren beyazperdede olacak.

Kadıköy Sineması

Collective: 14.30, 19.00

Derisini Satan Adam: 12.30, 16.45, 21.15

Kızım Gibi Kokuyorsun: 13.00, 17.15, 21.30

Never Gonna Snow Again: 15.00, 19.15

Özel Gösterimler:

Twın Peaks: 20 Ağustos - 23.30

Angel Heart: 22 Ağustos - 12.30

Blue Is The Warmest Color: 21 Ağustos - 21.15

Bilmemek: 24 Ağustos - 21.15

Petit Maman: 25 Ağustos - 21.15

* Sinema pazar günleri kapalıdır.

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 337 74 00