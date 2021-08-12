Haftanın Sinevizyonu

Derisini Satan Adam

Genç, hassas ve fevri bir adam olan Sam Ali, ülkesi Suriye’deki savaştan kaçarak Lübnan’a gider. Avrupa’ya gidebilmek ve hayatının aşkıyla yaşayabilmek adına, dünyanın en ateşli çağdaş sanatçılarından birinin, sırtına dövme yapmasını kabul eder. Kendi bedenini prestijli bir sanat eserine dönüştüren Sam, çok geçmeden bu kararın onu özgürlüğünden mahrum edeceğini anlar. En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adaylığı bulunan filmin yönetmen koltuğunda Kaouther Ben Hania oturuyor. Film 13 Ağustos’ta sinemalarda.

Old

Gerilim sinemasının kült filmlerinden “Altıncı His”in yönetmeni M. Night Shyamalan’ın yeni filmi “Old” 13 Ağustos’ta vizyona giriyor. Filmin konusu kısaca şöyle: Tropik bir tatil için gözlerden uzak bir sahile giden bir aile denizin ve kumların keyfini çıkarırken burada zamanın çok hızlı ilerlediğini fark eder. Ancak bu zamanın hızlı akması gibi değil, onları hızlı şekilde yaşlandıran bir ilerlemedir. Bu karmaşanın arasında olaylar yaşanırken, buradaki insanlar hayatlarının geri kalanının bir güne sığacağını keşfeder ve bir kaçış yolu aramaya başlar.

Kadıköy Sineması

Derisini Satan Adam: 12.45, 17.00, 19.00

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak: 14.45, 21.00

Lübnan Semaları: 15.45, 19.15

Kızım Gibi Kokuyorsun: 15 - 19 Ağustos Arasında 14.00, 17.30, 21.00

Kapan: 13 - 14 Ağustos Arasında 14.00, 17.30, 21.00

Bilmemek: 15 Ağustos - 21.00

Naked Lunch: 18 Ağustos - 21.00

Cialo, Body: (İki Film Birden) 15 Ağustos - 13.00

* Sinema pazar günleri kapalıdır.

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 337 74 00