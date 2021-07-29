Haftanın Sinevizyonu...

Mainstream

Hollywood’da bir komedi kulübünde arkadaşı ve zaman zaman sevgilisi olan Jake ile birlikte çalışan Frankie, günümüz toplumunun neye değer verdiğini sorgulamaya başlar. Gizemli Link ile karşılaşması, onun ticaret karşıtı söylemlerini videoya çekmesi için ilham olur. Jake’in önderliğinde bu aykırı üçlü hızla internet yıldızlığına terfi eder. Fakat menajerleri Mark daha fazla para kazanmalarını talep etmeye ve Link bir zamanlar eleştirdiği ne varsa ona dönüşmeye başlayınca Frankie tek bir soruyla karşı karşıya kalır: Yoksa o da yaratılmasına yardım ettiği canavara mı dönüşüyor? Gia Capolla’nın yönettiği film 30 Temmuz’da sinemalarda.

Lübnan Semaları

1950’lerde genç bir kadın olan Alice, sıkıcı anavatanı İsviçre’den ayrılarak güneşli ve hayat dolu Lübnan’a gider. Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan Joseph’e âşık olur. Fakat mutlulukla geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş, bu cennet bahçesini paramparça eder. Chloé Mazlo’nun filmi 30 Temmuz’da beyazperdede.

Kadıköy Sineması

Lübnan Semaları: 12.30, 16.00, 19.30

Maınstream: 14.14, 17.45, 21.15

La Haıne: 14.45

Sprıng Blossom: 18.30

Kapan: 13.00, 16.45, 21.30

Plaza: 20.00

Özel Gösterimler:

Wınter Lıght (Kış Işığı): 1 Ağustos Pazar - 14.15

Resıstance: 4 Ağustos Çarşamba - 21.15

*Sinema Pazartesi günleri kapalıdır.

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 3377400