Haftanın Sinevizyonu

Nuestras Madres / Annelerimiz

Belçika’nın Oscar adayı seçilen film, Guatemala’da 200.000’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan ve günümüzde bile çok iyi bilinmeyen iç savaşın acılarını ve karanlıkta kalan alanlarını sinemaya aktarıyor. Askeri cunta sırasında militan olan babasının kayboluşundan esinlenen yönetmen César Díaz, 2018’de cuntacıların yargılanmasıyla başlayan filminde kendi aile geçmişini araştıran bir antropologun hikâyesini anlatıyor. Filmde görülen “anlatıcı anneler”, Guatemala kültüründe hâlâ geçerliliğini ve etkilerini yitirmeyen sözlü tarih anlatıcıları, ülkenin gerçek hafızaları.

Peri: Ağzı Olmayan Kız

Kısa metraj korkularla kariyerine başlayan Can Evrenol, Baskın (2015) ve Ev Kadını (2017) filmleriyle Türk korku sinemasında İslami temellere dayanmadan da tür filmi çekilebileceğini göstermişti. Kanlı sahneler ve cinselliğin yoğun izler taşıdığı bu yapımlardan sonra kulvar değiştirerek son yönetmenliği Peri: Ağzı Olmayan Kız (Girl With No Mouth, 2019) filmine imza attı. HYPERLINK "https://www.karanliksinema.com/tag/18-f-istanbul-bagimsiz-filmler-festivali" t "_blank"18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin “!f Ulusal” bölümünde gösterilen yapım, 7 Şubat’ta vizyona girecek.

Konusu ise kısaca şöyle: Santralde gerçekleşen bir patlamadan dolayı, insanların kimi uzuvlarının eksik olarak doğduğu bir kasabada yaşayan ve kendisi de dünyaya ağzı olmadan gelen Peri’nin hayatı babasının ölümü ile büyük bir mücadeleye dönüşür.

