Haftanın Sinevizyonu...

Jim’le Tanışmak

Meeting Jim, 1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edinburgh’da geçen hayatını konu alıyor.

Jim Haynes, İngiltere’de dönemin ilk avangart tiyatrosunu – The Traverse – kurarak tarihe geçti. Londra’da kurduğu Arts Lab ve I.T adında çıkardığı gazete 60 kuşağının özgürlükçü dünyasına damgasını vurdu. Gary Davis’ten aldığı ilhamla ve onunla birlikte bastıkları sayısız Dünya Pasaportu’yla birçok kişi seyahat etti. Haynes, Paris’teki evinde, 40 senedir her hafta düzenlediği ve yaklaşık 130.000 kişiyi ağırladığı pazar yemeklerini vermeye devam ediyor… 16 Aralık’tan itibaren vizyonda.

Küçük Joe

Küçük Joe, bilimkurguseverlere ve genetik bilimini endişeyle izleyenlere düşünmek için alan açan, insan dünyasının ötesine bakan bir hikâye. Laboratuvar ortamında genetik deneylerle yaratılan tuhaf kırmızı bitki Küçük Joe kokusuyla insanlara mutluluk verir, ama polenini ciğerine çeken bir daha aynı insan olamaz. Sürekli ilgi ve sevgi isteyen bu bitki aynı zamanda piyasa kuralları ve ahlak arasında sıkışıp kalan bir gelecek tasavvurunu sorguluyor.

Kadıköy Sineması

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 13.45, 18.30, 20.45

Monos: 12.00, 16.30, 21.00

Parazit: 14.00, 16.00, 18.30

Teksas Katliamı: 14 Aralık Cumartesi – 23.00

Jim’le Tanışmak: 16 Aralık Pazartesi – 21.00

Ema: 18 Aralık Çarşamba – 20.45

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 0 (216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Ve Sonra Dans Ettik: 14.30 16.30 21.00

Parazit:12.00 18.30

Adres: Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Halil Ethem Sk. No.34/27 Gişe: 0 216 330 58 00