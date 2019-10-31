Haftanın Sinevizyonu...

Parazit

Sinemaseverlerin Okja ve Kar Küreyici’yle tanıdığı Bong Joon-ho’nun gençliğinde para kazanmak için ders verdiği zengin evinden ilhamla çektiği Parazit bu yıl Cannes’da Altın Palmiye’yi alan ilk Kore filmi oldu. Kim ailesinin işsiz ama becerikli fertleri, zengin Park ailesinin evine hile ve desiseyle teker teker İngilizce öğretmeni, resim öğretmeni ve hizmetçi olarak sızarlar, fakat belgede sahtecilikte ne kadar maharetli olurlarsa olsunlar, saklayamadıkları bir şeyler vardır. Sınıf farkı yaralarını büyük ustalıkla işleyen yönetmen filmi için, “palyaçosuz bir komedi, kötü adamsız bir dram” diyor. Merakla beklenen Parazit, 1 Kasım’da sinemalarda.

Merhaba Güzel Vatanım

Merhaba Güzel Vatanım, Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit'in gerçek hayat hikayelerinden uyarlanıyor. Cengiz Özkarabekir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit'in 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkisini ve Ümit'in fırtınalı yaşamına yansımalarını gözler önüne seriyor. Filmde aynı zamanda Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in zorlu hayat serüvenlerinin edebi kişiliklerinin oluşması üzerindeki etkisi anlatılıyor. Yetkin Dikinciler'in Nazım Hikmet'e, Serkan Altıntaş'ın ise Ahmet Ümit'e hayat verdiği filmin kadrosunda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi gibi isimler yer alıyor.

Kadıköy Sineması

Parazit: 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

Acı ve Zafer: 13.45, 16.00, 19.00

Deri Ceket: 21.15

Çarpıcı Kız: 13.00, 18.15

Ve Sonra Dans Ettik: 6 Kasım Çarşamba – 21.00

Bant Mag. “Her Yıla Bir Klip” Prömiyer: 2 Kasım Cumartesi – 21:00

** Olası iptal durumları ve saat değişiklikleri için www.kadikoysinemasi.com adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan veya gişemizi arayarak seans bilgilerini teyit edebilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 0 (216) 337 74 00

Rexx Sineması

Cinayet Süsü: 12.15 14.30 16.45 19.00 21.15

Karakomik Filmler: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15

7. Koğuştaki Mucize: 11.00 12.15 13.30 14.45 16.00 18.30 21.00

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy (0216) 337 05 65