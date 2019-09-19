Haftanın Sinevizyonu

Görülmüştür

Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Finalistleri arasına giren senaryosunu Serhat Karaaslan’ın yazıp yönettiği Görülmüştür filmi bu haftanın vizyona giren filmlerinden.

Görülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Zakir(Berkay Ateş), İstanbul’da bir cezaevinde memur olarak çalışmaktadır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir’in görevi, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumak ve idareye göre ‘sakıncalı’ olan yerleri yerleri karalayarak sansürlemek ve mektuplara 'görülmüştür' kaşesi vurmaktır. Cezaevine postalanan mektupların kontrol ettiği bir gün, mektubun birinden çıkan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma (Saadet Işıl Aksoy) adındaki bir kadına aittir. Zakir bu fotoğraftan çok etkilenir.Selma cezaevinde yatmakta olan belalı mahkumlardan Recep'in karısıdır. Zakir bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ama iş basit bir hırsızlık olarak kalmaz.

Annem

Başrollerinde Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel yer aldığı Annem filminin senaryosunu Ayşe Balıbey, Evren Erdoğan, Bener Karaçor kaleme aldı. Mustafa Kotan’ın yönetmenliğini yaptığı filmde evladı için imkansızlıkları mümkün hale getiren fedakar bir anne (Ayşe) ve annesinden utanan, yaşadığı yerden bir an önce kurtulmak isteyen genç kızın (Nazlı) üniversite ile başlayan yolculuğu, büyüdüğü köyden uzaklaşması; fakat yıllar sonra doğduğu köye, annesine geri dönme hikayesi anlatılıyor.

Kadıköy Sineması

20 – 22 Eylül Programı

Görülmüştür: 11.45, 15:30, 19.15

Eş anlamlılar: 21.00

New York’ta yağmurlu bir gün: 17.15

Hangi kadın: 13.30

23 – 26 Eylül Programı

Görülmüştür: 11.45, 13.30, 17.30, 19.15, 21.00

Eş anlamlılar: 15.15, 21.00

New York’ta yağmurlu bir gün: 15.30, 19.15

Hangi kadın: 11.45, 13.30, 17.15

Apocalypse now: 25 Eylül Çarşamba – 21.00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24

0 (216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum (Budak) Sinema Salonu

Annem:11.00, 13.30, 16.00, 18.30,21

Yıldızlara Doğru:11.00,13.45,16.30, 19.15, 22.00

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan/İstanbul