Haftanın Sinevizyonu

Bir Zamanlar Hollywood’da

Quentin Tarantino’nun oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino gibi isimlerin yer aldığı merakla beklenen yeni filmi “Once Upon a Time in Hollywood / Bir Zamanlar Hollywood’da” bu hafta vizyona giriyor.

Once Upon a Time in Hollywood, son olarak 2015 yapımı The Hateful Eight’le istediği geri dönüşleri alamayan Quentin Tarantino’nun 9. filmi olacak. Kariyerinde yalnızca 10 uzun metraj film çekeceğini söyleyen Tarantino, bu sözünü tutacak mı bilinmez fakat yönetmenin yeni filminin diğer 8 filminden bile iddialı olduğu söyleniyor.

1969’un Los Angeles’ında geçecek filmde artık Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikâyesi konu edilecek. Ancak hikâyenin arka planında hem o yılların sinema sektörünü hem de sektör içerisinde yer alan ünlü isimleri görme imkânı yakalayacağız. Bu kapsamda filmde Sharon Tate, Steve McQueen, Sam Wanamaker, Bruce Lee ve Roman Polanski gibi ünlü tarihi figürler yer alacak. Ayrıca Sharon Tate ve 4 arkadaşının Charles Manson’ın tarikatı tarafından katledilmesinin de filmin bir yerinde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Acele Baba Aranıyor

Başrollerini Melisa Sözen ve Franck Gastambide’in paylaştığı eğlenceli bir komedi.

Damien ve kız kardeşi Melanie mutlu bir çocukluk geçirmişlerdir; ancak annelerinin ölümünden sonra bir anlamda ailenin büyüsü bozulur. Aradan 20 yıl geçer, Damien artık bir ilkokul öğretmenidir. Ülkede kalması için gerekli evrakları olmayan bir öğrencisi, annesiyle birlikte sınır dışı edilecekken, Damien yetkililere çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyler. Kız kardeşi, en yakın arkadaşı Rudy ve dişli bir avukatı da yanına alarak çocuğu ve annesini kurtarmak için amansız bir savaşa girer.

Kadıköy Sineması

Bir Zamanlar Hollywood’da: 12:00, 15:00, 18:00, 21:00

Ritüel: 21:15

Acele Baba Aranıyor: 19:30

Sadık Bir Adam: 18:00

Küçük Beyaz Yalanlar 2: 15:30

Yüzleşme: 13:00

Yuli: 11:00

New York’ta Yağmurlu Bir Gün: 28 Ağustos Çarşamba – 21:00

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) No: 25/24 / 0 (216) 337 74 00

Caddebostan Cinemaximum Budak

Sır Tutabilir misin?:10:50 15:20 19:50

Angry Birds 2:11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50

Küçük Beyaz Yalanlar 2: 11:10 18:55

Gece Kuşu:19:20 21:35

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan