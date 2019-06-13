Haftanın Sinevizyonu...

Tarkovsky filmleri beyaz perdede!



14 Haziran’da, sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri olan Andrei Tarkovsky’nin üç filmi, vizyonda seyirciyle buluşuyor. Solaris, Ayna ve Stalker gibi kültleşmiş üç yapımı 14 Haziran’dan itibaren, restore edilmiş kopyalarıyla beyaz perdede izlemek mümkün olacak.



Solaris / 1971



Gösterildiği yıl Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönen unutulmaz bir film. Belirgin bir bilince sahip Solaris gezegeninin en büyük gücü, oraya gelen insanların zihinleriyle oynayabilmesidir. İnsanların bilinçaltına süzülüp oraya müdahale ederek, hafızalarındaki şeyleri maddeleştirir. Burada olanları araştırmakla görevli olarak ilgili üsse gönderilen kişi de gezegenin gücünden payını alacak ve böylesi bir gizemle büyülenirken kendi geçmişi ile burun buruna gelecektir.



Ayna / 1975

The Mirror, ünlü yönetmenin kendi yaşamından yola çıkarak çektiği, aşk, anılar, bağlılık ve hayatın kendisi üzerine şiirsel bir film. Tarkovsky’nin otobiyografisi olma niteliği taşıyan film, orman içinde bir kulübede, II. Dünya Savaşı’nın öncesinde, yönetmenin eski karısı, annesi, babası, kendi ve ebeveynlerinin kuşakları arasında gidip gelerek anlatılan bir rüya. Efsanevi yönetmenin anne ve babasının gerçekten iştirak ettiği film, ailenin evlerinin eskiden bulunduğu aynı yere inşa edilen bir kulübede çekildi. Baba Tarkovsky şiirlerini kendi sesiyle okudu. Anne ise kameranın karşısına geçti.



Stalker / 1979



Uzak bir gelecekte, bambaşka bir yaşam düzeni içerisinde, ismi olmayan bir ülkede, dünyaya düşen dev gök taşı yaşamı yerle bir ederken Zone adında esrarengiz, yeni bir bölge oluşmuştur.

Bu bölgeden içeriye girebilen insanların tutkularının gerçekleşeceğine dair söylentiler vardır. Askerler tarafından korunan Zone bölgesine sadece gerekli olgunluğa erişmiş cesur Stalker’lar girebilmekte, bölgeye giren insanlara eşlik etmektedirler. Kahramanımız Stalker, ailesinin tüm itirazlarına rağmen bölgeye girmek isteyen bir bilim adamına ve bir yazara eşlik etmeye karar verir.



Kadıköy Sineması

TARKOVSKY SEÇKİSİ:

Solaris: 14 Haziran - 13.00 / 15 Haziran - 20.00 / 16 Haziran - 16.30 / 17 Haziran - 13.00 / 18 Haziran - 20.00 / 19 Haziran- 16.30 / 20 Haziran - 13.00

Ayna: 14 Haziran- 16.30 / 15 Haziran - 13.00 / 16 Haziran - 20.00 / 17 Haziran - 16.30 / 18 Haziran - 13.00 / 20 Haziran - 20.00

Stalker: 14 Haziran - 20.00 / 15 Haziran - 16.30 / 16 Haziran - 13.00 / 17 Haziran - 20.30 / 18 Haziran - 16.30 / 19 Haziran - 13.00 / 20 Haziran - 16.30

VİZYON:

Sınır: 13.00

Güvercin Hırsızları: 17 Haziran - 18.30 (Ekip Katılımlı)

BAŞKA ÇARŞAMBA:

Ateşle Oynayanlar: 19 Haziran Çarşamba - 20.00

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00