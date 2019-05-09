Haftanın Sinevizyonu

Yuva

Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’nde yapan, İstanbul Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu (Kutay Sandıkçı) dahil üç ödülle dönen en son Ankara Film Festivali’nden En İyi Özgün Müzik (Mustafa Avcı) ödülünü kazanan “Yuva” 10 Mayıs’ta Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girecek. Çekimleri İğneada’da yapılan, doğayla bir bütün olabilme amacıyla şehirdeki hayatını, ailesini ve geçmişini terk etmiş bir adamın hikâyesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel ve Okan Bozkuş rol alıyor.

Veysel’in ormanda sürdüğü münzevi hayatın sükûneti, yaşadığı arazinin satılmasıyla bozulur. Veysel’i ziyarete gelen Hasan, ağabeyini şehre dönmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Araziyi tahliye etmedikleri için tehdit altında olan iki kardeşin yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi, büyülü bir yuvanın (toprağın altında yepyeni bir dünyanın) keşfedilmesini sağlar.

Kadıköy Sineması

Yuva: 12.30 16.45 18.45 21.00

High Life: 12.45 14.45 19.00 21.00

Altın Eldiven: 16.30

Arctic: 14.45

BAŞKA ÇARŞAMBA

Sınır (Border): 15 Mayıs Çarşamba 21.00

SİNEMATEK GÖSTERİMLERİ

Yanlış Hareket: 12 Mayıs 21.00

Berlin Üzerindeki Gökyüzü: 14 Mayıs 21.00

Yuvasızlar: 16 Mayıs 19.00

ÖZEL ETKİNLİKLER:

İfa Film Analizi Atölyesi (Yuvasızlar): 16 Mayıs Perşembe 21.00

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

Seninle Başım Dertte: 12.00 16.30 21.00

Arctic: 14.30 19.00

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800