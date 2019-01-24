Haftanın Sinevizyonu

Kefernahum

Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin yeni filmi Kefernahum’u seyrederken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Film, hayata isyan eden on iki yaşındaki bir çocuğun acı hikâyesini anlatıyor. Beyrut’ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini mahkemeye verir. Çocuk olmak, aidiyet, göçmenlik, yoksulluk gibi konuların tüm gerçekliğiyle işlendiği Kefernahum’da neredeyse tamamı amatör olan oyuncular etkileyici performanslar sergiliyorlar. Cannes da dahil pek çok festivalden ödüllerle dönen film, bu hafta açıklanan Oscar adaylıklarında da En İyi Yabancı Film adayı olarak açıklandı.

Güzel Oğlum

Yönetmen Felix Van Groeningen’in, David ve Nic Sheff isimli baba oğlun gerçek hayat öyküsünden uyarladığı Canım Oğlum (Beautiful Boy), oğullarının uyuşturucu bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden bir ailenin ilham veren ve yürek burkan hikâyesini anlatıyor.

Kadıköy Sineması

Kefernahum 11.00 16.15 19.00 21.30

Şüphe 13.30 18.45

İmgeler ve Sözcükler 11.15 15.30 17.15

Arakçılar 21.30

Roma 13.00

ÖZEL GÖSTERİMLER:

Climax 27 Ocak Pazar – 13.30

Güzel Oğlum 30 Ocak Çarşamba – 21.30

Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Üç Harfliler: Adak 11:00 12:45 16:45 21:00

Çiçero 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Can Dostlar 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Replikalar 11:30 13:45 18:45

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Moda Sahnesi Sineması

Kız 13:30 17:15 21:00

Soğuk Savaş 12:00 15:30 19:15

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800