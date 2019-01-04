Haftanın Sinevizyonu

Girl / Kız

Cannes’ın En İyi İlk Film’i seçilen Kız, Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı ve başta Altın Kamera olmak üzere birçok ödül kazandı. Kız, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki ergen trans birey Lara’nın hikâyesini anlatıyor. Lara, bir yandan ergenliğin getirdiği huzursuzlukla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da bale eğitimindeki zorlukları aşmaya çalışıyor. Yönetmen Dhont, “Böyle bir cesaret öyküsü, benim ilk filmimin konusu olmalı.” diyerek 2009’da Belçika’da bir gazetede okuduğu haberden yola çıkmış. Kız, Oscar and the Wolf’un “Strange Entity” şarkısına çektiği kliple de tanınan Dhont’un yönettiği ilk uzun metrajlı film. “Girl” 4 Ocak’ta vizyona girecek.

Wildlife / Yangın Yeri

Torino Film Festivali’nden “En İyi Film” ödülüyle dönen Yangın Yeri’nin başrollerini ünlü oyuncular Carey Mulligan ve Jake Gyllenhaal paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Paul Dano’nun oturduğu filmin konusuysa şöyle: 14 yaşındaki Joe, ev hanımı bir anne (Jeanette) ve golf oyuncusu bir babanın (Jerry) tek çocuğudur. Bir gün Kanada sınırında, evlerine çok da uzak olmayan ormanlık bir bölgede kontrol altına alınamayan bir yangın çıkar. O sırada işinden kovulan ve bir anlamda hayattaki amacını kaybeden Jerry, karısını ve oğlunu arkasında bırakarak yangını söndürmeye giden ekibe katılır. Babasının yokluğunda birdenbire yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalan Joe, bir yandan da annesinin çaresizliğine ve aileyi ayakta tutma çabasına tanık olacaktır. “Wildlife” da bu hafta gösterime girecek seyirliklerden…

Kadıköy Sineması

Kız: 14.00 18.00

Yangın Yeri: 12.00 13.45 17.30 21.00

Roma: 16.00 21.15

Soğuk Savaş 12.00 15.45 19.30

Adres: Bahariye Cad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Aquaman 12:00 (3D) (altyazılı) 15:00 (3D) (altyazılı) 18:00 (3D) (altyazılı) 21:00 (3D) (altyazılı)

Yanımda Kal 13:30 18:30

Bizim İçin Şampiyon 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Kozyatağı Avşar Kozzy

Aquaman 11:00 (3D) (altyazılı) 14:00 (3D) (altyazılı) 17:00 (3D) (altyazılı) 20:00 (3D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)

Eşitlik Savaşçısı 16:45 19:15 21:45

Mary Poppins: Sihirli Dadı 11:30 (2D) (dublaj) 14:30 (2D) (dublaj) 17:30 (2D) (dublaj) 20:30 (2D) (dublaj)

Adres: Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi Buket Sok. No:2-11 Kozyatağı (216) 6580248