haftanın Sinevizyonu

Soğuk Savaş

“Ida” ile En İyi Yabancı Film Oscar Ödülü kazanan Pawel Pawlikowski’nin Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü ile ayrılan filmi Soğuk Savaş’ta, Zula ve Wiktor savaştan harabe halinde çıkan Polonya’da karşılaşır. Farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olan kahramanlarımız birbiriyle asla anlaşamayacak tiplerdir, ama kader yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlamıştır. 50’li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris’inin soğuk savaş atmosferini kendine fon edinen Soğuk Savaş; politik görüş, kişilik özellikleri ve kaderin cilveleriyle savrulan bir çiftin, imkânsız zamanlarda geçen imkânsız aşk hikâyesi. 71. Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülü dâhil birçok festivalden ödüllerle dönen “Soğuk Savaş”, 21 Aralık’ta sinemalarda.

Görülmüştür

Görülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikâyesini konu ediyor. Zakir, İstanbul’da bir cezaevine memur olarak çalışan bir adamdır. Hayatını mahkûmlar arasına geçiren Zakir, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Cezaevine postalanan mektupların kontrol edildiği bir gün, mektubun birinin içerisinde bulunan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Zakir, fotoğrafta gördüğü Selma’yı takıntı haline getirmiştir. Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazıp yönettiği filmde Saadet Işıl Aksoy, Berkay Ateş ve Füsun Demirel oynuyor.

Kadıköy Sineması

Soğuk Savaş 12.30 17.00 21.15

Roma 14.15 18.45 21.15

Donbass 11.00 15.00 19.00

Put Şeylere 13.15

Climax 17.15

Adres: BahariyeCad. No:24/25 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Bizim İçin Şampiyon11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Hedefim Sensin11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Bizi Hatırla14:00 18:30

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 336 01 12

Kozyatağı Avşar Kozzy

Yılbaşı Sürprizi19:15 21:15

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde11:00 (3D) (dublaj) 13:30 (3D) (dublaj) 16:00 (3D) (dublaj) 18:30 (3D) (dublaj) 21:00 (3D) (dublaj)

Aşk Bu mu?11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: KozyatağıAlışveriş ve Kültür Merkezi Buket Sok. No:2-11 Kozyatağı (216) 6580248