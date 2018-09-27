Haftanın Sinevizyonu

Halef



Portakal hasadı için Adana’ya, annesinin yanına gelen Mahir, karşısında beklemediği bir misafir bulur: Yıllar önce bir kaza sonucu ölen abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef. Uzak durmaya çalışsa da, farklı vesilelerle biraraya gelmek zorunda kaldığı Halef’in çocukluk yıllarına dair anlattıkları, Mahir’in kafasını karıştıracaktır. Hayvanların bile yeniden dünyaya gelmiş insanlar olduğuna inanılan, tavaf edilen dergâhlar, şifalı taşlar ve muskalarla örülü bu mistik dünyada, hayata rasyonel bakan Mahir’in mistisizme, mistik bakan Halef’inse şüpheciliğe kaymasıyla yalpalayan ve kerterizlerini yitiren iki kardeşin öyküsü, her şeyin başladığı yerde bitecektir. 28 Eylül’de vizyonda…

The Night Eats The World

Daha bir gece önce çılgın bir partinin döndüğü bir dairede uyanan Sam’in şimdi kalkıp gerçekle yüzleşmesi gerekmektedir: Etrafında kimse kalmamıştır ve Paris sokaklarında hareket eden tek şey yaşayan ölülerdir. Korku ve panik içerisindeki Sam, kendini uyandığı daireye kapatıp hayatta kalmanın bir yolunu bulmalıdır. Ama acaba hayatta kalan tek kişi kendisi midir? Gerilim-korku türündeki bu Fransız filmi de 28 Eylül Cuma günü sinemalarda olacak.

Kadıköy Sineması

Güvercin 11:15 15:15 19:45

Radiogram 12:45 18:15

Transit 14:15

Halef 13:15 16:15 19:00 21:15

Dokunma Bana 11:00 16:45 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Dehşetin Yüzü 11:00 13:00 15:0017:00 19:00 21:00

Bırakma Beni 11:15 (dublaj) 15:15 (dublaj) 19:15 (dublaj)

Bücür 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kapımdaki Aşk 10:45 15:20 19:50

Dehşetin Yüzü 11:00 13:10 15:20 17:25 19:40 21:55

İntikam Meleği 13:00 17:30 22:00

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Kapımdaki Aşk 11:45 14:15 16:45 19:15 21:30

Dehşetin Yüzü 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45

Bırakma Beni 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15

Adres : Kozyatağı Alışveriş ve Kültür Merkezi Kozyatağı Mah. Buket Sok. No:2-11 (216) 6580248