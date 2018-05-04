Haftanın Sinevizyonu

Cano

Hepimiz gitmek isteriz ama bunu çok az kişi yapar. Gidenin yükünü ise kalanlar taşır. İbrahim bir sabah çalan telefonla arkadaşı Cano’nun kaybolduğunu öğrenir. Başlarda normal hayatına devam eder. Bir kaç yere soran İbrahim, kendisi dışında herkesin kayıtsız olduğunu fark edince dostunu aramaya başlar. Bu arada bitmekte olan ilişkisini kurtarmaya çalışır. Sevdiği kadınla arası bozulmuştur ancak kafasındaki sorular yüzünden bir türlü durumu düzeltemez. Arkadaşını bulmak ve ilişkisini kurtarmak arasında cebelleşir durur. Şehirde arkadaşını bulamayan İbrahim, Cano’nun doğup büyüdüğü köye ve kasabaya gitmeye karar verir. Bu arayış, pek çok sorunu olan İbrahim’in hem kendini hem de Cano’yu arayışına dönüşür…

Kadıköy Sineması

Cano12:30 14:15 17:45 21:15

Yıldızlar Asla Ölmez12:15 15:45 19:15 21:00

Çarpık Evdeki Cesetler14:15 18:45

İlişki Durumu: Açık İlişki16:30

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Avengers: Sonsuzluk Savaşı11:00 (3D) (altyazılı)12:15 (2D) (altyazılı)14:00 (3D) (altyazılı)15:15 (2D) (altyazılı)17:00 (3D) (altyazılı)18:15 (2D) (altyazılı)20:00 (3D) (altyazılı)

Ev Kira Semt Bizim11:00 13:00 15:0017:00 19:00 21:00

Cici Babam11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:10 (2D) 19:20 (2D) 21:30 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Taksim Hold'em21:30 (2D)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı13:45 (3D) (altyazılı) 14:30 (3D) (altyazılı) 15:15 (3D) (altyazılı) 17:00 (3D) (altyazılı) 18:00 (3D) (altyazılı) 18:50 (3D) (altyazılı) 20:30 (3D) (altyazılı)21:30 (3D) (altyazılı) 22:00 (3D) (altyazılı) 23:30 (2D) (altyazılı)

Yıldızlar Asla Ölmez14:15 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Tayo Küçük Otobüs11:00 (2D) (dublaj) 12:45 (2D) (dublaj) 14:15 (2D) (dublaj) 15:45 (2D) (dublaj)

Selfi17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı11:15 (3D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 14:30 (3D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 17:45 (3D) (altyazılı) 20:00 (2D) (altyazılı) 21:00 (3D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247