Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2018
Yaşam
Üç Fidan Kadıköy’de Anılacak
Üç Fidan Kadıköy’de Anılacak
Kente Kadıköy'den Bak
TESAK'ta Mayıs Söyleşileri
TESAK'ta Mayıs Söyleşileri
Kültür Sanat
Kadıköylüyü korkutacaklar!
Kadıköylüyü korkutacaklar!
Şehrin Kadıkeyfi
10. kez EDEBİYAT diyecekler
10. kez EDEBİYAT diyecekler

Haftanın Sinevizyonu

Haftanın Sinevizyonu
Gazete Kadıköy

Cano

Hepimiz gitmek isteriz ama bunu çok az kişi yapar. Gidenin yükünü ise kalanlar taşır. İbrahim bir sabah çalan telefonla arkadaşı Cano’nun kaybolduğunu öğrenir. Başlarda normal hayatına devam eder. Bir kaç yere soran  İbrahim, kendisi dışında herkesin kayıtsız olduğunu fark edince dostunu aramaya başlar. Bu arada bitmekte olan ilişkisini kurtarmaya çalışır. Sevdiği kadınla arası bozulmuştur ancak kafasındaki sorular yüzünden bir türlü durumu düzeltemez. Arkadaşını bulmak ve ilişkisini kurtarmak arasında cebelleşir durur. Şehirde arkadaşını bulamayan İbrahim, Cano’nun doğup büyüdüğü köye ve kasabaya gitmeye karar verir. Bu arayış, pek çok sorunu olan İbrahim’in hem  kendini hem de Cano’yu arayışına dönüşür…

Kadıköy Sineması

Cano12:30 14:15 17:45 21:15

Yıldızlar Asla Ölmez12:15 15:45 19:15 21:00

Çarpık Evdeki Cesetler14:15 18:45

İlişki Durumu: Açık İlişki16:30

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Avengers: Sonsuzluk Savaşı11:00 (3D) (altyazılı)12:15 (2D) (altyazılı)14:00 (3D) (altyazılı)15:15 (2D) (altyazılı)17:00 (3D) (altyazılı)18:15 (2D) (altyazılı)20:00 (3D) (altyazılı)

Ev Kira Semt Bizim11:00 13:00 15:0017:00 19:00 21:00

Cici Babam11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:10 (2D) 19:20 (2D) 21:30 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Taksim Hold'em21:30 (2D)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı13:45 (3D) (altyazılı) 14:30 (3D) (altyazılı) 15:15 (3D) (altyazılı) 17:00 (3D) (altyazılı) 18:00 (3D) (altyazılı) 18:50 (3D) (altyazılı) 20:30 (3D) (altyazılı)21:30 (3D) (altyazılı) 22:00 (3D) (altyazılı) 23:30 (2D) (altyazılı)

Yıldızlar Asla Ölmez14:15 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Tayo Küçük Otobüs11:00 (2D) (dublaj) 12:45 (2D) (dublaj) 14:15 (2D) (dublaj) 15:45 (2D) (dublaj)

Selfi17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı11:15 (3D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 14:30 (3D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 17:45 (3D) (altyazılı) 20:00 (2D) (altyazılı) 21:00 (3D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

Etiketler; #Kozzy #Kozyatağı Avşar #Caddebostan Cinemaxiumum #Kadıköy Rexx #Kadıköy Sineması #cano
İlgili Galeriler
Kadıköy Parklarında Bahar
Kadıköy Parklarında Bahar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.