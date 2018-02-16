Haftanın Sinevizyonu

Ben, Tonya

İlk olarak Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen I, Tonya; Olimpiyat ödüllü Amerikalı buz patenci Tonya Harding ve eski eşi Jeff Gillooly'la gerçekleştirilen bir röportaj üzerinden kaleme alınarak Harding'in kariyeri ve 1994 yılındaki komplo skandalına odaklanıyor.

Varoşlardan çıkıp gelen, pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli buz patencilerindendir. Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Tüm engellere karşın hırsla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Tonya'nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan'a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle karşı karşıya kalacaktır.

Kadıköy Sineması

Ben, Tonya 14:15 – 18:45 – 21:15

Paramparça 12:15 – 15:00 – 16:45 - 19:00 – 21:00

Kare 12:00

Mutlu Son 17:00

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

Kadıköy Rexx

Kayhan 11:00 (2D) 12:00 (2D) 13:00 (2D) 14:00 (2D) 15:00 (2D) 16:00 (2D) 17:00 (2D) 18:00 (2D) 19:00 (2D) 20:00 (2D) 21:15 (2D)

İyi Günler 11:30 (2D) (altyazılı) 15:30 (2D) (altyazılı) 19:45 (2D) (altyazılı)

Cebimdeki Yabancı 11:15 (2D) 13:15 (2D) 15:15 (2D) 17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Özgürlüğün Elli Tonu 11:00 (2D) (altyazılı) 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 17:00 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı) 22:00 (2D) (altyazılı) 23:55 (Cm-Cts) (2D)

Kayhan 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D) 23:45 (Cm-Cts) (2D)

Güzel Adam Süreyya 11:00 (2D) 16:15 (2D) 19:00 (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy

Özgürlüğün Elli Tonu 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Kayhan 11:00 (2D) 11:45 (2D) 13:30 (2D) 14:15 (2D) 16:00 (2D) 16:45 (2D) 18:30 (2D) 19:15 (2D) 21:00 (2D)

Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası 10:45 (2D) 12:30 (2D) 14:30 (2D)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247