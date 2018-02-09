Haftanın Sinevizyonu

Have A Nice Day / İyi Günler

Çin’in güneyindeki küçük bir kasabada sağanak bir yağış beklenmektedir… Nişanlısının başarısız geçen estetik ameliyatını telafi etmek için para bulmaya çalışan Xiao Zhang, patronundan bir milyon yuan (çok para) çalar. Hırsızlık haberi kasabada hızla yayılır ve sadece bir gecede herkes Zhang’ın ve paranın peşine düşer. Yılın en iyi animasyon filmleri arasında gösterilen “İyi Günler”, 9 Şubat’ta gösterime giriyor.

En iyi dil adayları toplu gösterimi

Sinema Yazarları Derneği-SİYAD, 10-11 Şubat’ta yönetmenlerin katılımıyla En İyi Film Adayları Toplu Gösterimi düzenliyor: Kaygı 10 Şubat 13.00 / Sarı Sıcak 10 Şubat 15.30 / İşe Yarar Bir Şey 11 Şubat 13.00 / Koca Dünya 11 Şubat 15.30 / Körfez 11 Şubat 18.00

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Kadıköy Kadıköy

Güzel Adam Süreyya 10:00

Paramparça – In the Fade 12:15 – 14:30 – 16:45 – 19:00 – 21:00

KARE – The Square 12:00 – 21:00

Mutlu Son – Happy End 14:45 – 18:45

Umudun Öteki Yüzü – The Other Side of Hope 16:30

Adres: Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 337 74 00

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Kadıköy Rexx

Cebimdeki Yabancı 11:15 (2D) 13:15 (2D) 15:15 (2D) 17:15 (2D) 19:15 (2D) 21:15 (2D)

Ölümlü Dünya 11:00 (2D) 13:30 (2D) 16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D)

Sevgisiz 11:00 (2D) (altyazılı) 13:30 (2D) (altyazılı) 18:30 (2D) (altyazılı)

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Foxtrot 15:45 (2D) (altyazılı) 21:10 (2D) (altyazılı)

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri 11:00 (2D) (altyazılı) 13:35 (2D) (altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 19:10 (2D) (altyazılı) 21:45 (2D) (altyazılı) 23:50 (Cm-Cts) (2D)

En Karanlık Saat 11:00 (2D) (altyazılı) 13:45 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 22:00 (2D) (altyazılı) 23:45 (Cm-Cts) (2D)

Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Cebimdeki Yabancı 11:30 (2D) 13:30 (2D) 15:30 (2D) 17:30 (2D) 19:30 (2D) 21:30 (2D)

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri 11:30 (2D) (altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) (altyazılı) 19:00 (2D) (altyazılı)

Paramparça 11:45 (2D) (altyazılı) 14:15 (2D) (altyazılı) 16:45 (2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:30 (2D) (altyazılı)

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247